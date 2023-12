Nba, Doncic da record. Super prove anche per Embiid, Bane e Banchero

Milano, 7 dicembre 2023 - Notte da record per Luka Doncic. In occasione della sfida vinta dai suoi Dallas Mavericks per 147-97 ai danni degli Utah Jazz, lo sloveno fa registrare un bottino di 29 punti, 10 rimbalzi e altrettanti assist nel solo primo tempo, diventando quindi il primo giocatore nella storia Nba a firmare una tripla doppia da almeno 25 punti in un unico tempo. Alla fine del match, l'ex Real Madrid ha a referto 40 punti, 11 rimbalzi e 10 assist: per lui si tratta della 60esima tripla doppia in carriera, dato che gli vale il nono posto nella classifica all time. Grazie alla super performance della sua stella, Dallas sfiora il record franchigia in quanto a punti realizzati (149). Manda a referto 7 punti il nostro Simone Fontecchio.

Quanti protagonisti

Altra superba prova della notte Nba è quella siglata da Joel Embiid. L'Mvp della scorsa annata timbra il massimo stagionale contro i Washington Wizards e termina con una doppia doppia da 50 punti e 12 rimbalzi, trascinando i suoi Philadelphia 76ers all'affermazione per 131-126. Sono invece 7 i punti di Danilo Gallinari in 17 minuti passati sul parquet. Career high per Paolo Banchero contro i Cleveland Cavaliers: il giocatore di Orlando segna 42 punti, ma il suo straordinario contributo non è sufficiente ai Magic per avere ragione degli avversari, che hanno 35 punti da Donovan Mitchell e che si impongono per 121-11. Massimo in carriera pure per Desmond Bane, autore di 49 punti (di cui 32 nella ripresa), decisivi per il successo per 116-102 dei Memphis Grizzlies sui Detroit Pistons. La tripla doppia da 22 punti, 15 rimbalzi e 10 assist di Nikola Jokic non basta ai campioni in carica dei Denver Nuggets per superare i Los Angeles Clippers, vittoriosi per 111-102.

Gli altri risultati

I Minnesota Timberwolves di un Rudy Gobert da 16 punti e 20 rimbalzi sconfiggono i San Antonio Spurs per 102-94. Sorridono anche i Brooklyn Nets, spinti al successo per 114-113 sugli Atlanta Hawks da Mikal Bridges (32 punti per lui), e i Miami Heat, che battono i Toronto Raptors per 112-103. Completano il quadro dei risultati dell'ultima notte Nba Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 110-101 (33 punti per Shai Gilgeous-Alexander), Chicago Bulls-Charlotte Hornets 111-100 e Golden State Warriors-Portland Trail Blazers 110-106 (31 punti per Stephen Curry).

