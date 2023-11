Nba, che notte per Durant. Booker ai box. Colpo alle parti basse per Green

Milano, 6 novembre 2023 - La miglior prestazione stagionale di Kevin Durant è stata fondamentale per i suoi Suns per tornare alla vittoria dopo tre sconfitte di fila. L'ex Brooklyn Nets ha messo a referto la bellezza di 41 punti, decisivi per espugnare il parquet dei Detroit Pistons con il risultato di 120-106. La stella di Phoenix si è conquistato la scena nella notte Nba, tirando con oltre il 50% dal campo (14/27) e con il 100% dalla lunetta (12/12). Durant ha completato la sua strepitosa performance catturando 5 rimbalzi, servendo 4 assist ai compagni e infliggendo 2 stoppate agli avversari.

Booker ai box

La franchigia texana nel frattempo deve rinunciare, oltre che a Bradley Beal, all'atro suo campione, Devin Booker. Il play guardia classe '96 infatti, dopo aver già saltato tre delle prime quattro partite per una distorsione alla caviglia sinistra e dopo essere rientrato sfiorando la tripla doppia contro i San Antono Spurs (31 punti, 9 rimbalzi e 13 assist, si è dovuto di nuovo fermare per uno stiramento al polpaccio destro. I tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti con esattezza. Quel che è certo è che l'assenza di Booker rappresenta una brutta, bruttissima gatta da pelare per i Suns, che finora hanno un record di tre vittorie e quattro ko.

Polmone collassato per McCollum

Da un infortunio all'altro, stavolta in casa New Orleans Pelicans. Durante la gara contro gli Atlanta Hawks, CJ McCollum ha riportato un piccolo pneumotorace al polmone destro. L'aspetto curioso è che si tratta della seconda volta che gli succede in carriera di avere il collasso di un polmone dopo il precedente risalente al dicembre del 2021, quando vestiva ancora la casacca dei Portland Trail Blazers. In quel caso il 32enne dovette rinunciare a 18 partite.

Green e il colpo subito

Niente infortunio, ma colpo ricevuto dalle parti dell'inguine per Draymond Green. L'ala dei Golden State Warriors, durante una lotta a rimbalzo con il centro dei Cleveland Cavaliers Jarrett Allen, ha subito una sorta di calcio, che lo ha fatto cadere a terra, dove è rimasto per qualche secondo dolorante. Al termine della sfida, Green - considerato da alcuni addetti ai lavori un giocatore scorretto per degli episodi del passato - ha protestato sui social. "La regola Draymond Green funziona solo quando la commette Draymond Green… bello", il messaggio che ha scritto su Instagram, ripestando anche le immagini del colpo infittogli comunque involontariamente da Allen.

