Nba, per Anthony Davis numeri mai visti finora. Non mancano i risultati a sorpresa

Milano, 11 marzo 2024 - Un Davis con numeri mai vista finora in Nba trascina i Los Angeles Lakers al successo per 120-109 contro Minnesota, priva di Towns e di Gobert. Il lungo ex New Orleans diventa il primo di sempre a chiudere con almeno 25 punti, altrettanti rimbalzi, 5 assist e 5 recuperi. Alla fine le statistiche del numero 3 recitano 27 punti, 25 rimbalzi, 5 assist e 7 palle recuperate. A supportare Davis ci pensa LeBron James, che sfiora la tripla doppia (29 punti, 9 assist e 8 rimbalzi). Per le speranze dei Timberwolves, che restano in partita fino all'ultimo periodo, non sono sufficienti i 50 punti della coppia Edwards-Reid. Con questo ko Minny scivola al terzo posto nella Western Conference, dietro la capolista Oklahoma City e Denver. I Thunder si sbarazzano senza grossi problemi dei Memphis Grizzlies, battuti 124-93. Gilgeous-Alexander realizza 26 punti, il rookie Wallace ne aggiunge 22 e Giddey fa registrare una doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi. Sull'altro fronte, da segnalare il massimo in carriera di GG Jackson, a bersaglio con 30 punti.

Sacramento, Cleveland e New York al tappeto

Restando a Ovest, pesante caduta di Sacramento, che sul parquet amico si fa sorprendere da Houston. I Rockets, vittoriosi per 112-104, perdono tuttavia Sengun per un brutto infortunio al ginocchio. E' Van Vleet il miglior marcatore dei texani, mentre ai Kings non basta la doppia doppia da 25 punti e 15 rimbalzi di Sabonis. Sconfitta interna piuttosto clamorosa anche per Cleveland, che viene così sorpassata al secondo posto della Eastern Conference dai Milwaukee Bucks (a segno contro i Los Angeles Clippers nell'appuntamento dell'Nba Sundays), I Cavaliers cedono di fronte a Brooklyn, che si impone per 120-101, guidata da un Thomas da 29 punti e da un Bridges da 25. New York, quarta ad Est, non approfitta del ko della squadra di coach Bickerstaff, finendo al tappeto al Madison Square Garden contro i Philadelphia 76ers, a cui sono sufficienti 79 per avere ragione dei Knicks, che non vanno oltre quota 73.

Gli altri risultati

A sua volta, nemmeno la franchigia della Grande Mela non viene avvicinata in classifica dalla più diretta inseguitrice, ossia gli Orlando Magic, che perdono in casa per 111-97 contro gli Indiana Pacers, spinti al successo dal tandem composto da Siakam e Haliburton, che combinano per 40 punti. A completare il quadro dei risultati della notte ecco il colpo dei New Orleans Pelicans per 116-103 sul parquet degli Atlanta Hawks e quello dei Washington Wizards a Miami per 110-108.

Leggi anche - Basket, Serie A: la Virtus batte Milano e la capolista Brescia torna al successo