Nba, Sabonis da record. DiVincenzo nella storia dei New York Knicks

Milano, 26 marzo 2024 – La copertina della notte Nba se la guadagna Sabonis, che stabilisce il nuovo primato nella lega a livello di doppie doppie consecutive. Nel successo dei suoi Sacramento Kings per 108-96 ai danni dei Philadelphia 76ers, il lungo lituano colleziona una tripla doppia (la 25esima in stagione) da 11 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, che significa anche doppia doppia in fila numero 54 e record di Kevin Love battuto, con l'ex Minnesota subito a complimentarsi. Dall'annata 1976-77, ovvero da quando si è verificata la fusione fra Nba e Aba, nessuno ha saputo fare meglio. La striscia è cominciata il 2 dicembre scorso e l'intento di Sabonis è quella di allunga ulteriormente. Oltre al lungo classe '96, sugli scudi per i Kings contro i Sixers pure Murray e Fox, entrambi a referto con 23 punti, mentre dall'altra parte non bastano i 29 di Maxey.

Si interrompe la striscia di Boston, continua quella di Houston

A proposito di strisce: si interrompe quella vincente di Boston, che veniva da nove successi di fila. E' Atlanta a stoppare la corsa dei Celtics, imponendosi sul parquet amico per 120-118 grazie ad una super rimonta. Gl Hawks vanno sotto di 30 lunghezze nel primo tempo, ma piano piano recuperano lo scarto con un parziale di 28-4. Decisivi nel finale i canestri di Murray (doppia doppia da 19 punti e 15 rimbalzi) e di Hunter (24 punti), i due migliori marcatori per i padroni di casa assieme a Bogdanovic (22 punti). Per le speranze della formazione allenata da coach Mazzulla non è sufficiente la prova da 37 punti di Tatum. Alla luce della caduta di Boston, la formazione più calda della lega è Houston, che infila la nona affermazione consecutiva. Stavolta ad arrendersi sono i Portland Trail Blazers con il risultato di 110-92. Con questo successo, propiziato in particolar modo dai 27 punti di Green, i Rockets agganciano i Golden State Warriors al decimo posto della Western Conference, l'ultimo che dà accesso al play-in.

Clippers ancora ko, DiVincenzo super

Pesante tonfo interno dei Clippers contro gli Indiana Pacers, che festeggiano la vittoria per 133-116. Siakam è scatenato e infila 31 punti, ottimamente coadiuvato da Turner (24) e Haliburton (21), mentre dall'altro parte risultano inutili le prestazioni di George e Leonard (entrambi a quota 26 punti). Con questo ko, la franchigia di Los Angeles viene ripresa in quarta posizione ad Ovest dai New Orleans Pelicans. Che serata per DiVincenzo, che realizza 40 punti con 11 triple a bersaglio (nuovo primato della storia dei Knicks in fatto di canestri da 3 punti), spingendo New York al successo per 124-99 ai danni dei Detroit Pistons, sempre alle prese con problemi d'infermeria (assente pure Fontecchio). Da segnalare per la squadra della Grande Mela anche la tripla doppia da 11 punti, 10 assist e 14 rimbalzi di Hart e i 28 punti di Brunson.

Sorridono Denver e Dallas, piange Phoenix

Si confermano in vetta alla Western Conference i Denver Nuggets, che hanno ragione dei Memphis Grizzlies per 128-103. Nonostante le assenze di Murray e Gordon, i campioni in carica hanno vita piuttosto semplice, grazie ad uno Jokic da 29 punti e 11 rimbalzi. Cadono invece a sorpresa i Phoenix Suns sul campo dei San Antonio Spurs, che strappano la vittoria per 104-102. Seppur privi di Wembanyama, i nerargento hanno la meglio, presi per mano da Sochan (doppia doppia da 26 punti e 18 rimbalzi) e Vassell (26 punti), che rendono vane le performances da 36 punti di Booker e da 29 punti di Durant. L'ennesima tripla doppia stagionale di Doncic consente a Dallas di sbancare il campo di Utah per 115-105. Lo sloveno conclude la gara con 29 punti, 13 assist e 12 rimbalzi, e insieme ad un Irving da 27 punti conduce i Mavericks al successo. Per i Jazz ci sono 34 punti firmati da Markkanen e la doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi di Collins.

Gli altri risultati

A completare il quadro dei risultati ecco l'affermazione dei Cleveland Cavaliers per 115-92 contro gli Charlotte Hornets, quella per 96-88 dei Brooklyn Nets a Toronto e infine la vittoria per 107-105 dei Washington Wizards ai danni dei Chicago Bulls.

