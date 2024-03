Virtus Belinelli compleanno con primato

Leonessa Brescia

73

Virtus Bologna

87

GERMANI : Christon 11, Gabriel 4, Bilan 10, Burnell 13, Massinburg 4, Tanfoglio ne, Della Valle 8, Petrucelli 14, Cournooh 8, Pollini ne, Akele 1, Porto ne. All. Magro.

SEGAFREDO BOLOGNA: Lundberg 12, Belinelli 17, Pajola 10, Dobric 3, Mascolo 2, Lomazs 2, Shengelia 8, Menalo, Polonara 14, Zizic 4, Dunston 2, Abass 13. All. Banchi.

Arbitri: Begnis, Sahin, Grigioni.

Note: parziali 22-20; 39-44; 61-73. Tiri da due Brescia 19/39; Virtus 12/24. Tiri da tre: 7/28; 17/36. Tiri liberi: 14/16; 12/17. Rimbalzi: 34; 41.

Nel giorno in cui spegne 38 candeline, Marco Belinelli dimostra a tutti che il momento di appendere le scarpe al chiodo è ancora lontano e siccome tutto si potrà dire della Virtus tranne che sia un gruppo unito, i compagni decidono di fargli il miglior regalo in assoluto. La vittoria contro Brescia vale sia il primato A sia l’interruzione di un lungo digiuno di vittorie in trasferta. Sarà che la Leonessa sta vivendo un momento ancora più complicato, sarà che la formazione allenata da Banchi vista a Pesaro a Sassari era troppo brutta per essere vera, ma come d’incanto è come se i bolognesi si fossero lasciati tutti i problemi alle spalle a partire dagli inserimenti fino a qui poco proficui di Dobric e Zizic.

A rovinare parzialmente la festa c’è la crisi di nervi che stanno vivendo i padroni di casa, con Burnell che accende una mezza rissa a 1’51’’ dalla fine andando a spingere Dobric fattaccio che comporterà l’espulsione di Toko Shengelia e del giovane bresciano Matteo Porto, colpevoli di essere entrati in campo dalla panchina. In ogni caso con questo successo gli ospiti si liberano la testa da tanta spazzatura e ritrovano un po’ di fiducia dopo 4 sconfitte consecutive tra Eurolega e campionato.

Ancora privi di Hackett e con Cordinier e Mickey in borghese per scelta tecnica, la Virtus dal secondo quarto mostra di avere una marcia in più, ma è con l’accensione di Marco Belinelli, autore anche della tripla del + 15 (44-59), prende il volo. Brescia cercherà più volte di ricucire, ma tra un tripla e l’altra Lundberg infila il canestro del 65-84 quando restano da giocare 3’37’’. E’ 2-0 con Brescia e primato in cassaforte. Venerdì in Fiera arriva il Panathinaikos, con Banchi che finalmente dovrebbe avere la squadra al gran completo.