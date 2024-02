Nba, Max Strus da metà campo stende Dallas. Sorridono Fontecchio e Gallinari

Milano, 28 febbraio 2024 – Un pazzesco canestro di Strus dalla sua metà campo, proprio allo scadere del tempo, regala a Cleveland il successo per 121-119 ai danni di Dallas. E pensare che i texani, trascinati dalla coppia Doncic-Irving (45 punti, 14 assist e 9 rimbalzi per lo sloveno, 30 punti per l'ex Brooklyn), erano avanti di 10 lunghezze a meno di cinque minuti dal termine della sfida. Poi nel finale si scatena il già citato Strus, con cinque bombe - di cui quella a fil di sirena da 18 metri - nel giro di appena 68 secondi. Alla fine saranno 21 i suoi punti, mentre Mitchell conclude la sua partita con 31 punti. Sono 17 invece quelli prodotti in 21 minuti sul parquet da Fontecchio nel successo per 105-95 dei suoi Detroit Pistons in quel di Chicago. Oltre a quella dell'azzurro, da sottolineare la prova di Cunningham, autore di 26, e la doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi di Duren.

Primi punti con Milwaukee per Gallinari

Sorride anche l'altro italiano impegnato nella notte. Gallinari gioca 15 minuti e realizza 8 punti nella vittoria per 123-85 di Milwaukee contro gli Charlotte Hornets. Tutto facile per i Bucks, guidati dai 47 punti del tandem Antetokounmpo-Lillard (anche 9 rimbalzi e 7 assist per quest'ultimo). Nella Eastern Conference continuano a volare i Celtics, che stendono i Philadelphia 76ers con il risultato di 117-99. Brown segna 31 punti, Tatum ne aggiunge 29 e Porzingis va in doppia doppia con 23 punti e 12 rimbalzi: i tre di coach Mazzulla rendono vana la performance da 32 punti di Maxey. Subito dietro a Boston, a Est, c'è New York, che tuttavia cade al Madison Square Garden contro New Orleans. I Pelicans festeggiano il successo per 115-92, approfittando delle tante assenze in casa Knicks. Decisivo l'apporto del trio Murphy III-Ingram-Williamson, che manda a referto 71 punti.

Miami non si ferma più, bene Minny e Oklahoma City

Prosegue la marcia vincente di Miami, alla quinta affermazione consecutiva, nonché la nona nelle ultime 11 gare disputate. Gli Heat espugnano il campo dei Portland Trail Blazers per 106-96 grazie soprattutto al rientrante Butler, che firma 22 punti e distribuisce 9 assist per i compagni. Nessun problema nemmeno per Minnesota e Oklahoma City, primatiste a Ovest. I Timberwolves si sbarazzano dei San Antonio Spurs, messi ko per 114-105 da un Edwards da 34 punti. I Thunder invece superano gli Houston Rockets per 112-95, con 31 di Gilgeous-Alexander e la doppia doppia da 18 punti e 13 rimbalzi di Holmgren.

Gli altri risultati

A completare il quadro dei risultati della notte ecco la vittoria per 124-97 degli Atlanta Hawks ai danni degli Utah Jazz, quella per 123-112 dei Golden State Warriors in quel di Washington e infine il successo casalingo per 108-81 degli Orlando Magic contro i Brooklyn Nets.

