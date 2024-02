Virtus da podio anche con le Nazionali. Lundberg e Shengelia i più utilizzati

Verso il tutto esaurito. Se domani, la Segafredo Arena dovesse essere ’sold out’, sarebbe la quinta volta in stagione, dopo le sfide con Stella Rossa Belgrado (al PalaDozza per il ritorno suggestivo di Milos Teodosic), poi, in Fiera, con Bayern Monaco, Partizan Belgrado e Monaco. Un segnale del gradimento sempre più forte della squadra nel cuore dei tifosi.

Virtus ai vertici – forse coach Luca Banchi avrebbe preferito il contrario – per i minuti di impiego dei giocatori delle rispettive Nazionali.

In questa finestra, dedicata alle qualificazioni per gli Europei, resta inarrivabile il Real Madrid che ha totalizzato ben 388 minuti. Al secondo posto i turchi del Fenerbahce con 362 e, sul podio, anche la Virtus, con 329.

Più staccate tutte le altre a cominciare dalla Stella Rossa con 263, poi l’Alba Berlino. Milano è fuori anche dai virtuali playoff di impiego, occupando la dodicesima posizione per complessivi 197 minuti. In fondo a tutti, l’Efes Istanbul che si ferma a quota 57.

Venendo al minutaggio corposo dei bianconeri, lo stakanovista per eccellenza è Iffe Lundberg (di spalle, nella foto Ciamillo) che chiude con 80 minuti (sugli 80 possibili). Alle sue spalle l’altro uomo di ferro, ovvero Toko Shengelia (nella foto a destra) che si ferma a quota 69. Poi (lui si che aveva bisogno di giocare e ritrovare il ritmo) il lettone Rihards Lomazs con 49. Due minuti in più rispetto a Isaia Cordinier che, appunto, si è fermato a quota 47. Quasi una partita intera, invece, per i due azzurri: il migliore in questa specialità è Alessandro Pajola, che ne mette insieme 38, mentre il compagno Achille Polonara (che in Ungheria ha debuttato con i galloni di capitano dell’Italia) ne ha giocati 34.

Chiusura con Ognjen Dobric: 12 minuti, tutti nella gara contro il compagno di squadra Shengelia. Oggi, appunto, sono attesi in mattinata proprio Toko e Ognjen, nel pomeriggio il primo (e ultimo) allenamento collettivo alla palestra Porelli, prima del delicato confronto con il Valencia di Semi Ojeleye in programma domani sera alla Segafredo Arena.

a. gal.