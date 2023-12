Nba, i Thunder fermano i Clippers. Per Detroit record di sconfitte a un passo

Milano, 22 dicembre 2023 – Una striscia si interrompe, un'altra prosegue imperterrita. Nella notte Nba, i Los Angeles Clippers hanno conosciuto la sconfitta dopo nove vittorie consecutive (il filotto più lungo in questa stagione assieme a quello messo insieme dagli Orlando Magic). A stoppare la corsa della squadra allenata da Tyronn Lue ci hanno pensato gli Oklahoma City Thunder, che si sono imposti per 134-115, grazie in particolar modo ai 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander, mentre Chet Holmgren ne ha realizzati 23, lo stesso bottino di James Harden, miglior marcatore dei suoi, privi per l'occasione della loro stella più luminosa, ossia Kawhi Leonard. Con questa affermazione la truppa di coach Mark Daigneault conferma il secondo posto nella classifica della Western Conference alle spalle di Minnesota, mentre i Clippers scivolano in quinta posizione.

Pistons a un passo dal record negativo

Dicevamo di un'altra striscia che non si ferma. E' quella di sconfitte consecutive dei Detroit Pistons. Il tassametro ha toccato quota 25 contro gli Utah Jazz di Simone Fontecchio, che con 16 punti in 29 minuti di gioco ha contributo al successo in trasferta per 119-111 di Olynyk (27 punti per lui) e compagni. Inutili per i padroni di casa la prestazione da 28 punti di Cade Cunningham. Con questo ko, il 26esimo stagionale, Detroit si avvicina sempre di più a battere il record negativo di 26 sconfitte in fila in una singola annata detenuto dai Cleveland Cavaliers (2010-11) e dai Philadelphia 76ers (2013-14). Per evitare di finire nella storia dalla parte sbagliata, i Pistons hanno il match con i Brooklyn Nets.

Gli altri risultati

Restando nella Eastern Conference, lo scontro al vertice fra Milwaukee e Orlando se lo sono aggiudicato i Bucks (alla sesta affermazione consecutiva) con il punteggio di 118-114. Protagonista assoluto Giannis Antetokounmpo, che ha chiuso con una doppia doppia da 37 punti e 10 rimbalzi, mentre ai Magic non sono bastati i 29 punti di Franz Wagner. Fra le altre gare della notte Nba, da segnalare quella fra Memphis e Indiana, che è coincisa con il debutto stagionale di Ja Morant al FedExForum. Per il playmaker dei Grizzlies, vittoriosi con il risultato di 116-103, ecco una prova da 20 punti. Completano il quadro dei risultati i successi di Cleveland su New Orleans, di Chicago su San Antonio, di Minnesota sui Los Angeles Lakers e di Washington (4 punti per Danilo Gallinari) ai danni di Portland.

