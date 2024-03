Nba, vittoria record per Boston. Super prove di Wembanyama e Nurkic

Milano, 4 marzo 2024 – Wembanyama non smette di impressionare. Il francese fa registrare l'ennesima super prestazione alla prima stagione Nba. Nell'affermazione (la seconda consecutiva) dei suoi San Antonio Spurs ai danni di Indiana, la scelta numero 1 dello scorso Draft mette a referto 31 punti (11/17 dal campo), 12 rimbalzi, 6 assist e altrettante stoppate in nemmeno 32 minuti trascorsi sul parquet. Tra i rookie della storia della lega, solo altri due nerargento come David Robinson (due volte) e Tim Duncan avevano chiuso una partita con cifre del genere in una partita. Giocatori, quelli appena citati, che poi sono diventate leggende per San Antonio. I Pacers devono arrendersi per 117-105 di fronte allo strapotere del classe 2004: non bastano i 26 punti di McConnell e la doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi di Turner.

Nurkic super, ma i Suns si arrendono contro Gilgeous-Alexander

Prova storica a Phoenix per il lungo Nurkic, che cattura la bellezza di 31 rimbalzi, nuovo record franchigia e massimo in una gara Nba negli ultimi 14 anni. L'exploit del bosniaco, unito ai 31 punti di Beal e ai 20 di Durant, non è tuttavia sufficiente per le speranze dei Suns, che sul campo amico finiscono al tappeto per 118-110 contro gli Oklahoma City Thunder, trascinati al successo dal solito Gilgeous-Alexander, autore di 35 punti e 9 assist, e da un Jalen Williams da 22 punti. Colpo in trasferta pure per New York, che espugna Cleveland con il risultato di 107-98. Il miglior marcatore della sfida è DiVincenzo, che realizza 28 punti e non fa rimpiangere l'uscita dal campo in avvio di partita di Brunson (niente di grave per la stella dei Knicks). A prendersi le luci della ribalta è anche Hart, in tripla doppia con 13 punti, 19 rimbalzi e 10 assist.

Boston da impazzire

Batosta clamorosa quella incassata da Golden State a Boston. I Celtics fanno festa per 140-88, diventando la prima squadra nella storia della Nba a ottenere in una singola stagione tre vittorie con uno scarto di almeno 50 punti. Peraltro, l'82-43 con il quale va in archivio il primo tempo regala altri due primati ai biancoverdi, che non avevano mai segnato così tanto né avevano mai messo finora un simile margine fra loro e gli avversari nei 24 minuti d'apertura di un match. I protagonisti sono Brown e Tatum, che firmano rispettivamente 29 e 27 punti, mentre dall'altra parte delude Curry (appena 4 punti).

Fontecchio a quota 15

Ottima performance di Fontecchio sul parquet di Orlando. L'azzurro conclude la gara con 15 punti in 33 minuti di utilizzo, ma i suoi Detroit Pistons vengono battuti per 113-91 dai Magic di un Banchero da 29 punti. A completare il quadro dei risultati ecco l'affermazione per 111-106 dei Toronto Raptors contro gli Charlotte Hornets.

