Nba, un Wembanyama da record non basta agli Spurs

Milano, 9 dicembre 2023 – Il record di Victor Wembanyama fa da contraltare alle peggior partenza di sempre dei San Antonio Spurs, che dopo 21 gare hanno all'attivo ben 18 sconfitte, di cui 16 consecutive. Nel ko per 121-112 con i Chicago Bulls, il talento francese è autore di una prestazione da 21 punti e 20 rimbalzi, che gli permette di diventare il più giovane giocatore della storia Nba a chiudere con almeno 20 punti realizzati e altrettanti rimbalzi catturati (19 anni e 238 giorni). Il centro classe 2004 strappa per appena quattro giorni il primato di precocità a Dwight Howard, che resisteva dal 15 novembre 2005.

Gli altri protagonisti

Non solo Wembanyama. La notte Nba ha altri protagonisti, a cominciare da Joel Embiid. L'Mvp della scorsa stagione fa registrare una performance da 38 punti e 14 rimbalzi, decisiva per il successo per 125-114 dei Philadelphia 79ers - trascinati anche dai 30 punti di Tyrese Maxey - ai danni degli Atlanta Hawks, presentatisi al match del Wells Fargo Center privi di Trae Young. Vibrante il duello fra Shai Gilgeous-Alexander e Stephen Curry: la stella di Oklahoma City chiude con 38 punti, quella di Golden State con 34. Dopo un tempo supplementare (agguantato dai Thunder con tre liberi nei secondi conclusivi di Chet Holmgren), gli Warriors devono arrendersi per 138-136. Il miglior marcatore della notte è Kawhi Leonard, che ne mette 41 nell'affermazione per 117-103 dei suoi Los Angeles Clippers sul parquet di Utah. Nei Jazz, Simone Fontecchio parte di nuovo in quintetto, resta in campo 31 minuti e segna 8 punti. Restando in tema di azzurri, prova negativa al tiro per Danilo Gallinari (2/9), che in 19 minuti si limita a 4 punti e i suoi Washington Wizards cadono ancora, stavolta contro i Brooklyn Nets per 124-97. I 34 punti di De'Aaron Fox permettono ai Sacramento King di imporsi per 114-106 in casa dei Phoenix Suns, così come la doppia doppia da 32 punti e 10 assist di Luka Doncic spinge i Dallas Mavericks alla vittoria per 125-112 in casa dei Portland TrailBlazers.

La finale di Nba Cup

Ricordiamo che nella notte fra sabato 9 e domenica 10 dicembre è in programma la finalissima della prima edizione della Nba Cup. A contendersi il trofeo ecco Lakers e Pacers. La palla a due è fissata alle 2:30, con il match che nel nostro Paese verrà trasmesso da Sky, per la precisione sul canale Sky Sport Nba. Ricordiamo che il risultato dell'atto conclusivo della manifestazione non verrà conteggiato nel record stagionale delle due squadre, a differenza di quello di tutte le altre partite della Nba Cup. Lakers-Pacers è sfida inedita per questa annata, dato che dall'inizio del campionato Los Angeles e Indiana non hanno ancora mai incrociato il loro cammino.

