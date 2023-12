Nba Cup, saranno Lakers e Pacers a contendersi il trofeo in finale

Milano, 8 dicembre 2023 - Saranno Lakers e Pacers a contendersi in finale la prima edizione della Nba Cup. Los Angeles strapazza New Orleans, mentre Indiana - un po' a sorpresa - ha la meglio di Milwaukee. La Final Four di Las Vegas si apre con l'affermazione di Haliburton e compagni ai danni dei Bucks per 128-119. Il playmaker classe 2000 fa registrare, oltre ai canestri che decidono il match, una doppia doppia da 27 punti e 15 assist. Doppia doppia anche per il compagno Myles Turner, che chiude con 26 punti e 10 rimbalzi. Fondamentale per l'affermazione della squadra allenata da Rick Carlisle l'apporto della panchina: i subentranti infatti firmano 43 punti, mentre le riserve di Milwaukee 13. Milwaukee alla quale non basta un Giannis Antetokounmpo da 37 punti e 10 rimbalzi, mentre Damian Lillard realizza 24 punti e Khris Middleton ne aggiunge 20.

LeBron impressionante

Molto meno combattuta la sfida fra Lakers e Pelicans, che va in archivio sul 133-89 in favore dei gialloviola. Dopo una prima frazione equilibrata, Los Angeles piazza un devastante break di 81-41 fra secondo e terzo quarto, assicurandosi così l'accesso alla finalissima. II grande protagonista della vittoria della truppa di coach Darvin Ham è - stranamente - LeBron James, che in appena 22 minuti passati sul parquet timbra 30 punti (9/12 al tiro), aggiungendoci anche 8 assist e 5 rimbalzi. A 39 anni, il 23 continua a fare la differenza e adesso punta ad alzare la prima Nba Cup della storia. Il Prescelto viene ottimamente supportato da Anthony Davis, con l'ex di turno a siglare una prova da 16 punti e 15 rimbalzi.

L'atto finale

La finalissima della Nba Cup, chiamata anche In-Season Tournament, è in programma nella notte italiana compresa fra sabato 9 e domenica 10 dicembre. La palla a due è fissata alle 2:30, con il match che nel nostro Paese verrà trasmesso da Sky, per la precisione sul canale Sky Sport Nba. Ricordiamo che il risultato dell'atto conclusivo della manifestazione non verrà conteggiato nel record stagionale delle due squadre, a differenza di quello di tutte le altre partite della Nba Cup. Lakers-Pacers è sfida inedita per questa annata, dato che dall'inizio del campionato Los Angeles e Indiana non hanno ancora mai incrociato il loro cammino.