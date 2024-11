Serie A2: la Fortitudo aspetta il rientro di Aradori. Questa sera la presentazione del libro di Esposito. Effe, serve concentrazione massima

Il ritorno di Attilio Caja in panchina, una Fortitudo alla ricerca di riscatto dopo un momento particolare che ha attraversato da un punto di vista societario e di squadra e la voglia del popolo biancoblù di ripartire con rinnovato ottimismo. E’ una Effe che prova a fare quadrato e a ripartire quella che si appresta a scendere in campo domenica alle 18 con la Libertas Livorno con tanta voglia di fare bene. Massima concentrazione, massima attenzione e tanta voglia di scrivere, tutti insieme, una libro dalle pagine completamente bianche come sottolineato da coach Caja. La "rivoluzione" biancoblù dell’ultimo weekend ha portato una ventata di aria nuov sotto tanti punti di vista. Ecco così che il confronto di domenica con la formazione toscana appare con il primo passo verso una situazione che si sta evolvendo. Coach Caja sta facendo lavorare con grande intensità la squadra. Per cercare la massima concentrazione e limitare le distrazioni tra l’altro in casa Fortitudo si è deciso di lavorare a porte chiuse, proprio per trovare quella compattezza di unione e intenti fondamentale per una squadra che sta cercando di ritrovarsi. Si avvicina un ciclo di sfide interessanti per la Effe che dopo il confronto con Livorno è attesa dal recupero infrasettimanale con Avellino e poi a seguire dalle trasferte di Vigevano, che apre il mese di dicembre e di Piacenza in programma il 7.

Quattro sfide dove cercare di far bottino pieno per poi presentarsi all’ultimo miniciclo di confronti dell’anno solare, il 14 e il 22 dicembre in casa con Forlì e Brindisi e il 29 a Pesaro, con un’altra faccia. Altra faccia che potrebbe essere data dal mercato, vista la possibilità, da qui alla fine del girone di andata di poter fare un innesto, oltre a quello già fatto nelle scorse settimane di Leo Menalo. E’ chiaro che serve un playmaker da far giocare con o al posto di Fantinelli: Imbrò è una suggestione che potrebbe essere qualcosa di più se tutte le parti, Fortitudo, Pesaro detentrice del contratto e il giocatore stesso che gradirebbe un’altra destinazione sono decisi a venirsi reciprocamente incontro. Imbrò o qualcun altro: in Fortitudo serve un play di spessore che magari possa prendersi quella leadership che finora è mancata. Una lacuna che potrebbe in effetti essere colmata dal ritorno, si spera già dalla prossima settimana, di Pietro Aradori ma in ogni caso un cambio di Fantinelli serve e con una certa celerità.

Questa sera infine presso la Sala Blu nella sede Sg Fortitudo in via San Felice 103 è in programma la presentazione del libro di Vincenzo Esposito, "El Diablo". Alle 19.30 verrà proiettato il filmato "FantasciEnzo" con le immagini dei momenti più belli del giocatore con la canotta della Fortitudo, mentre alle 20.30 ci sarà la presentazione del libro autobiografico.

Filippo Mazzoni