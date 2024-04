Eurolega, il derby d’Italia è di Milano: vittoria 90-75 sulla Virtus Bologna

Milano - Il fattore campo è ancora solidissimo nel derby d'Italia tra Milano e Bologna. Questa volta è l'onda d'urto milanese che si abbatte sulla Virtus Bologna vincendo nettamente 90-75 la sfida di Eurolega, anche se il cammino è sempre più ripido ad una sola giornata dalla fine (l'Efes rimane una vittoria avanti, l'EA7 ha lo scontro a favore, ma è sempre la bestia nera delle recenti eliminazioni).

I biancorossi sono davvero solidi e mettono a nudo in modo evidente le lacune di una Virtus in rottura prolungata (6 ko consecutivi). Milano ringrazia Mirotic che fa un'altra gara da campione con 18 punti e 11 rimbalzi, mentre capitan Melli (13 punti) e Tonut (15) regalano sprazzi pregevoli che spaccano la partita in più di un'occasione. .

La partenza è firmata capitan Melli che con un paio di triple tiene avanti l'EA7 10-9 al 5', poi arriva un altro 10-0 di break e l'EA7 scappa via 20-9. Poi è il turno della Virtus per entrare nel match e con Shengelia e Mickey arriva ad un passo 24-23 al 12', il duello Mirotic-Shengelia sale di tono e i due si rispondono colpo su colpo con Milano a guidare 38-34. Uno sprazzo di 7 punti di Shields fa volare l'Olimpia un attimo prima dell'intervallo (46-34), poi la fuga continua appena riprende il match visto che Mirotic e Napier sono i leader del 56-37 al 22'. I biancorossi dilagano nel corso del 3° periodo, toccano addirittura il +24 (64-40) e il match scivola via sino alla sirena con la Virtus che rende solo meno amara la sconfitta nelle dimensioni, ma non nella differenza di gioco.

Domenica di nuovo in campo, i biancorossi di nuovo al Forum contro l'Aquila Trento, mentre la Virtus, proprio a Venezia giocherà una sfida decisiva per le zone altissime della classifica visto che con i lagunari e i milanesi attualmente divide il secondo posto all'inseguimento di Brescia.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-SEGAFREDO BOLOGNA 90-75 (22-18, 46-34; 73-53) MILANO: Lo 2, Poythress 8, Tonut 15, Melli 13, Napier 8, Ricci, Flaccadori ne, Hall 8, Shields 11, Mirotic 18, Hines 4, Voigtmann 3. All. Messina BOLOGNA: Lundberg 2, Belinelli 13, Pajola 7, Dobric 6, Lomasz 2, Shengelia 21, Hackett 1, Mickey 5, Polonara 8, Zizic 5, Dunston 2, Abass 3. All. Banchi Note: tiri da 2: MI 22/34, BO 15/30; tiri da 3: MI 8/22, BO 8/29; tiri liberi: MI 22/28, BO 21/25; rimbalzi: MI 32 (Mirotic 11), BO 33 (Polonara 6); assist: MI 18 (Shields 5), BO 16 (Belinelli 3)