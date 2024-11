Eurolega: EA7 Milano show, il Real Madrid crolla al Forum

Milano, 7 novembre 2024 – L’EA7 Milano sorride ancora e domina in maniera perentoria nell’ottavoappuntamento della regular season di Eurolega superando al Mediolanum Forum il Real Madrid per 85-76 e allungando la striscia positiva di risultati dopo il successo nel derby della scorsa settimana contro la Virtus Segafredo Bologna. Senza gli infortunati Nebo, Shields, McCormack e Diop è il macedone Nenad Dimitrijevic con 22 punti tirando 8/15 dal campo. Nel corso dell’incontro è stato omaggiato l’ex Sergio Rodriguez, inserito nella Hall of Fame del club caro a patron Giorgio Armani. Sulla sponda ospite Hezonja ed Ibaka i migliori realizzatori di squadra con 13 punti a testa.

Partenza sprint dei padroni di casa, i Blancos crollano nel quarto periodo

Nello starting five biancorosso c’è il ritorno proprio di Dimitrijevic – assente domenica scorsa a Trento - schierato insieme a Bolmaro, Leday, Ricci e l’ex Mirotic. La partenza non è particolarmente spettacolare per le due formazioni che impiegano qualche minuto a carburare in attacco. I blancos trovano col tap-in di Ndiaye del 4-7 a metà della prima frazione. Bolmaro pareggia momentaneamente i conti ma l’Olimpia concede qualche rimbalzo di troppo in difesa agli avversari che colpiscono prima con Deck e poi con Llull. L’equilibrio si prende la scena nonostante Dimitrijevic piazzi una tripla che scalda gli animi del Forum seguito qualche istante più tardi da quella di Caseur ben innescato dall’esordiente Nico Mannion, arrivato nei giorni scorsi dall’Openjobmetis Varese. Proprio la guardia francese deposita il 19-14 che induce coach Mateo al timeout ma la musica non cambia: Brooks e il primo canestro di Mannion confermano il +8 con cui si chiude il primo periodo (24-16). La forbice si allarga alla doppia cifra di vantaggio con l’EA7 che ha in mano il pallino del gioco: la virata di Leday vale il + 15 (33-18). Il Real dà segni di vita con un minibreak di 9-0 con Ndiaye. Arriva poi un altro momento positivo per Milano col solito Dimitrijevic che iscrive a referto sette punti che tengono a distanza gli avversari che provano a non mollare la presa con Rathan-Mayes che firma il 43-36. Un distacco che verrà confermato anche al rientro negli spogliatoi per l’intervallo (47-40 al 20’) con Milano che registra buone percentuali complessive al tiro. Dopo la pausa per il tè caldo il Real torna ad essere pericoloso per la difesa meneghina riportandosi ad un solo possesso di svantaggio (47-45). L’EA7 ha la capacità di reagire prontamente e ritornare avanti di sette lunghezze con Dimitrijevic che estrae dal cilindro altre due triple (58-51) che pesano come un macigno sulla retroguardia madrilena. La ciliegina sulla torta è rappresentanta da Mannion autore del canestro al suono della terza sirena (62-55). Nella quarta frazione ci sono sul parquet soltanto le scarpette rosse che prendono il largo arrivando fino al + 22 (80-58). Le merengues provano a rendere meno amaro il passivo con Deck ed Hezonja durante il cosiddetto garbage time chiuso dalla bomba di Campazzo.