Eurolega. L’Olimpia cerca la quarta vittoria consecutiva. Stasera al Forum arriva il Villeurbanne di Pozzecco

Tre vittorie di fila con Bologna, Barcellona e Varese hanno invertito la tendenza in casa Olimpia Milano ed ora arrivano quattro partite casalinghe nel giro di 8 giorni per rendere solida la risalita sia in Italia che in Europa. Questa sera appuntamento contro l’Asvel Villeurbanne alle 20.30 al Forum, sarà la prima gara di coach Gianmarco Pozzecco (assistente nell’Olimpia tricolore nel 2022) in Italia da allenatore dei francesi . L’Armani è ancora in piena emergenza senza Mirotic, Lo e Ricci, ma rientra Voigtmann e farà il suo esordio in Eurolega anche Billy Baron dopo gli 8’ già giocati a Varese. Sandro Pugliese