Eurolega, l’Olimpia tricolore batte 82-76 l’Alba Berlino

Milano - "Compleanno" con vittoria per l'Olimpia Milano che, nell'anniversario numero 88 dalla fondazione del club, si toglie un'altra soddisfazione superando l'Alba Berlino 82-76 I biancorossi, vittoriosi per la quinta volta nelle ultime 7 gare, continuano la risalita della classifica d’Eurolega, a una sola vittoria di distanza dai playoff, ma la strada da compiere è ancora lunga. A partire dalla sfida di giovedì, ancora in casa, contro la Stella Rossa Belgrado.

Migliore in campo capitan Nicolò Melli che realizza 16 punti (6/9 da 2), ma è tutta la truppa tricolore che fa la differenza con gli ormai "soliti" Bortolani (12 punti) e Flaccadori (14) decisivi. La partenza vede le squadre confrontarsi in equilibrio, tanti cambi di vantaggio e nessuno che prende il sopravvento (16-17 al 10'). Sono i tedeschi i primi a prendere un po' di scarto a favore allungando sul 17-22. Milano si riporta avanti all’intervallo, ma senza mai riuscire a prendere il ritmo (37-35). Poi è ancora l'Alba che trova per prima il feeling con la gara e prova l'allungo sul 49-54.

La risposta di Milano è affidata alle triple di Voigtmann e Tonut per scavalcare di nuovo 58-56, ma ancora a inizio quarto periodo i tedeschi mettono la testa avanti (62-63). Tonut e Napier ridanno slancio (69-65 al 35'), ma è Bortolani a realizzare una tripla chiave per il 76-71 al 37'. Poi è Flaccadori a chiudere con un "2+1" a -43" che risolve la questione (82-76) e regala un altro successo ai biancorossi.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-ALBA BERLINO 82-76 (16-17, 37-35; 60-58) MILANO: Poythress, Bortolani 12, Tonut 5, Melli 16, Napier 13, Kamagate ne, Ricci, Flaccadori 14, Hall 14, Caruso ne, Hines 2, Voigtmann 6. All. Messina BERLINO: Brown 12, Procida 10, Spagnolo 8, Wetzell 10, Delow 9, Mattiseck, Schneider 6, Thomas 4, Nikic ne, Koumadje 4, Rapieque ne, Thiemann 13. All. Gonzalez