Eurolega, Milano crolla a Valencia: si allontanano i play-in

Valencia (Spagna) - E' deleterio il finale dell'Olimpia Milano che si spegne e subisce un pesante passo falso nella trasferta di Valencia perdendo per 84-72. Adesso la corsa verso i play-in di Eurolega diventa davvero complessa con il solo Partizan, a due vittorie di distanza ancora raggiungibile al decimo posto.

Dopo un primo tempo brillante, i biancorossi perdono la retta via e nel finale deragliano totalmente incassando un 16-2 di break che spacca la gara. Non bastano i 20 punti di Napier e i 17 di Hall per l'Olimpia per vincere il match.

Dopo 3 minuti di gioco arrivano i primi punti biancorossi del nuovo arrivato McGruder (4-4), subito lanciato in quintetto da coach Messina. Hall costruisce il +3 (13-16), ma Valencia sorpassa a fine quarto sul 21-19. Poi l'accoppiata Potyhress-Voigtmann costruisce i canestri del nuovo +3 (26-29) e di nuovo la guardia americana è preziosa nel break che lancia i biancorossi sul 30-37 al 19' fino alla tripla sulla sirena di Napier per il 32-40. Nel terzo quarto, però, è tutta un'altra partita, Valencia martella il canestro milanese segnando ben 29 punti e cambiando l'inerzia della gara con il 61-59 del 30'. Si combatte corpo a corpo: Napier sorpassa 65-66, poi anche Hall per il 68-70. Non basta, Davies e Ojeleye cambiano passo e Valencia vola via 76-70 al 37' fino a dilagare nel finale. Domenica, di nuovo, in campo, in Serie A in quel di Pesaro.

VALENCIA BASKET-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 84-72 (21-19, 32-40; 61-59) VALENCIA: Harper 11, Reuvers 5, Pradilla 3, Anderson 3, Lopez-Arostegui, Jones 15, Inglis 4, Toure 2, Robetson 10, Davies 15, Ojeleye 14, Pangos 2. All. Mumbru MILANO: McGruder 4, Poythress 6, Tonut 7, Melli 8, Napier 20, Ricci, Flaccadori, Hall 17, Caruso ne, Shields 8, Hines, Voigtmann 2. All. Messina Note: tiri da 2: VBC 19/39, MI 20/36; tiri da 3: VBC 11/26, MI 7/26; tiri liberi: VBC 13/13, MI 11/13; rimbalzi: VBC 36 (Ojeleye 7), MI 31 (Hall 7); assist: VBC 17 (Davies 4), MI 15 (Hall 5)