I pilastri dell’Olimpia. Melli e Mirotic instancabili. Milano si aggrappa a loro

La vittoria di Reggio Emilia nel sabato pre-pasquale ha rasserenato l’ambiente in casa Olimpia dopo l’ennesima delusione in campo europeo patita in Lituania. In campionato l’Armani ha mostrato la faccia giusta per oltre 30 minuti salvo giocare l’ultimo quarto davvero con la riserva dell’energia accesa rischiando di fare un patatrac. "Siamo contenti di aver vinto su un campo molto difficile contro una squadra che qui perde pochissimo e ha giocatori di qualità - ha dichiarato soddisfatto coach Ettore Messina - soprattutto a 48 ore dalla partita di Kaunas non era per nulla semplice. Credo che nel primo tempo, ma anche nel terzo quarto, la squadra si sia espressa bene muovendo la palla e costruendo tanti tiri eccellenti. Poi nel quarto periodo probabilmente abbiamo pagato la stanchezza e gli abbiamo permesso di tornare vicini".

Nel finale si è aggrappata a capitan Melli, premiato ad inizio gara con l’oscar del basket italiano, che ha messo i punti decisivi ed ha condotto l’Olimpia fuori dalle tenebre. Preoccupa, però, ancora il rendimento troppo altalenante di Shields e Napier, ancora una volta decisamente insufficienti quando gli impegni sono ravvicinati, mentre sta diventando sempre di più una sicurezza Nikola Mirotic che dal rientro dall’infortunio a inizio febbraio difficilmente ha sbagliato una partita e anche in questo caso ha chiuso la gara con 18 punti e i tiri liberi decisivi a due secondi dalla fine. Dopo il giorno di riposo a Pasqua la squadra è subito tornata al lavoro in palestra per preparare la sfida di Eurolega di venerdì 5 aprile, il derby d’Italia contro la Virtus Bologna.

È l’ultima speranza per l’Olimpia per mantenere aperto lo spiraglio della qualificazione, non sono disponibili risultati diversi dalla vittoria. I bolognesi in Europa sono in caduta libera, hanno vinto solo 2 delle ultime 10 gare (Milano ne ha vinte 5), ma grazie allo sprint iniziale hanno comunque già raggiunto la qualificazione ai play-in che significa obiettivo raggiunto. L’ambiente sarà caldissimo, si preannuncia il tutto esaurito, per una sfida che ha sempre il suo fascino anche in campo internazionale. Per l’Olimpia la situazione di classifica è intricatissima con ben 5 squadre a giocarsi l’ultimo posto disponibile. Rientreranno anche Maodo Lo in regia e Alex Poythress sotto canestro che, a Reggio Emilia, sono rimasti fuori per il turnover degli stranieri.