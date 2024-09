Le Scarpette Rosse. Mirotic carica l’Olimpia: "Siamo più forti dell’anno scorso»

Nel quartier generale di Giorgio Armani l’Olimpia ha voluto presentare la sua nuova sponsorizzazione legata alle competizioni italiane con il marchio Mediaworld. È stata l’occasione per far diventare protagonisti di uno spot televisivo quattro giocatori della nuova Olimpia che hanno portato la pallacanestro, tra palleggi e passaggi, tra le file e le corsie del noto negozio di elettronica. Nikola Mirotic, Pippo Ricci, Diego Flaccadori e Ousmane Diop sono diventati attori per un giorno. Saranno tra i protagonisti già a partire da sabato 21 quando si giocherà la semifinale di Supercoppa. "L’obiettivo è fare ancora meglio dell’anno passato – dice lo stesso Mirotic – perché abbiamo Supercoppa, Coppa Italia e playoff di Eurolega da conquistare, oltre a confermare lo scudetto. Possiamo fare molto meglio". La nuova squadra sta lavorando al completo da fine agosto: "Non ci sono dubbi che siamo molto più fisici rispetto all’anno scorso. Nebo, McCormack e Diop ci danno una dimensione interna molto più dinamica, Bolmaro e Dimitrijevic corrono un sacco: la squadra è decisamente più atletica in tutti i ruoli. Abbiamo bisogno di tempo e di partite, ma guardando queste settimane di allenamenti il team sembra buono, siamo veramente carichi, affamati e vogliosi di fare il meglio possibile". La scelta estiva è stata quella di dare ancora di più al montenegrino le stimmate del leader offensivo: "Io credo in me stesso e so cosa posso e cosa devo fare, certamente può essere meglio dell’anno passato".

E ancora: "Sicuramente avrò maggiori responsabilità, questo mi piace. Spero solo di restare in salute, come tutti i compagni. Ognuno di noi conosce il suo ruolo nel team, così come io conosco il mio e farò del mio meglio per far vincere quanti più trofei a questa società che se lo merita. Sono felice per le novità della squadra perchè è questo che serve nel basket moderno". Pippo Ricci da nuovo capitano prova a tracciare la via: "Il ruolo di capitano è un grande orgoglio, una soddisfazione, quest’anno forse giocherò ancora di più da ala piccola, avremo dei quintetti molto fisici, dovrà essere un punto di forza".

Sandro Pugliese