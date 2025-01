L’impresa in Eurolega. Olimpia, serata divina. Steso il Panathinaikos

Dalla serata più brutta della sua storia in Eurolega, a quella più bella dell’anno a livello europeo. Sette giorni dopo l’Olimpia mette l’abito delle grandi occasioni e piega i campioni in carica del Panathinaikos Atene con un clamoroso 87-75 che ridà subito smalto alle ambizioni continentali dei milanesi. Lo fa nonostante una “panca infortunati“ strapiena, ma soprattutto per merito di un Zack LeDay in serata di grazia che impatta il suo “carter high“ con 33 punti (7/10 da 2 e 5/7 da 3). Lo fa anche pescando dalla panchina la coppia Gillespie-Caruso che domina le plance con 15 punti e 10 rimbalzi in coppia. Milano parte bene con Gillespie energico e Mannion autore dei liberi del 13-11 al 5’. Il Panathinaikos, invece, ha subito Nunn decisamente caldo, così la sfida rimane a contatto sul 15-16 per i greci. Con Dimitrjevic i biancorossi chiudono avanti il primo periodo (17-16), poi arrivano anche 21-16 ancora con Gillespie, ma con due triple consecutive e un assist Sloukas propizia il sorpasso ateniese sul 21-24 al 12’. La risposta di Milano è affidata a LeDay, questa volta è l’americano a mettere due bombe di fila e l’inerzia cambia di nuovo (27-24). Il Forum impazzisce quando l’ala produce altri 4 punti per un 10-0 interamente marchiato da lui che lancia l’EA7 (31-24). Il “Pana“ si riavvicina all’intervallo 39-37 sempre guidato dalla sapienza di Sloukas, pareggia a inizio ripresa (39-39), ma Milano è sul pezzo e torna avanti 46-39 con Mannion. Lo stesso, però, con due perse filate riaccende i greci che si riavvicinano (54-48).

Dalla panchina Milano pesca un Caruso che tiene decisamente botta sotto le pance, segna e prende rimbalzi in difesa, portando così l’EA7 addirittura in doppia cifra di vantaggio sul 61-50 al 28’. Dietro l’Olimpia ruota in modo perfetto, recuperando svariati palloni che poi trasforma dall’altra parte del campo arrivando 66-50 al 30’. I greci sono in emergenza dunque si riaffidano subito al “dottor“ Sloukas che in un attimo accende la gara (68-59) con tre bombe consecutive. L’Armani invece pesca i canestri di Gillespie dalla spazzatura e torna in sicurezza (74-59). Il Pana si affida infine a Nunn (74-65), ma il Forum può definitivamente esplodere quando per l’ennesima volta Zack LeDay colpisce dall’arco facendo volare via la sua Armani sull’80-67 senza guardarsi più indietro.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-PANATHINAIKOS ATENE 87-75 (17-16, 39-37, 66-50)