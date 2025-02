Final Eight Coppa Italia: Milano piega Bologna 91-77

Era il gran galà della prima serata della Final Eight di Coppa Italia quello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, ma in realtà l’Armani ha reso la pratica ben più semplice del preventivato visto il 77-91 con cui ha vinto la la partita alla Inalpi Arena di Torino.

Milano così si guadagna l’accesso alla semifinale della Coppa Italia dove sabato ci sarà un derby tutto lombardo contro Brescia. L’Armani vince su tutta la linea, in attacco muove la palla con pazienza, ma in modo concreto (14/27 da 3), in difesa costringe le Segafredo a forzare una quantità notevole di tiri nei secondi finali dell’azione. L’EA7 trova uno Shields in versione deluxe, soprattutto a inizio gara quando costruisce il primo vantaggio, e l’ala chiude con 4/6 dall’arco, mentre LeDay ormai ha la sua solita ‘giornata da ufficio’ da 16 punti e 7rimbalzi. Si rivede nel roster milanese Nikola Mirotic che, torna in campo dopo un mese di assenza, giocando quasi play aggiunto quando attira tutte le attenzioni della difesa bolognese.

Alla Virtus, invece, il fatto che Diouf sia il miglior realizzatore con una ottima prestazione da 20 punti deve far pensare che comunque qualcosa è mancato. Solo qualche sprazzo da Shengelia e Belinelli, ma troppo poco per essere competitivi in una sfida diretta di questo tipo (un solo punto per la novità Holiday), che poi si ripeterà di nuovo alla ripresa della Serie A il 2 marzo.

Squadre piuttosto imprecise nei primi minuti, tanto che al 6’ il punteggio vede Bologna avanti solo per 7-6. Proprio in quel momento Milano ripresenta Mirotic sul parquet e, come per magia, per limitare il montenegrino si aprono gli spazi per le penetrazioni degli esterni che danno il primo break in favore di Milano (12-18 all’8’). Bologna impatta con Belinelli (18-18), ma ad inizio secondo periodo con 5 punti di fila di Dimitrijevic e i liberi di LeDay l’EA7 allunga a inizio sul 22-29 al 12’, la Virtus trova solo una tripla con Belinelli, mentre l’ala è protagonista anche del vantaggio in doppia cifra sul 25-36. I bolognesi continuano nella loro asfissia, invece Milano trova adesso in Shields il suo leader (clamoroso 4/4 da 3) per il 29-43 che costringe al timeout Ivanovic. Cambia poco, all’intervallo si va sul 33-47.

Questo, però, dà fiducia alla V nera che si riavvicina ulteriormente con una tripla di Polonara (38-47). E’ l’unica reazione di Bologna. La risposta di Milano si chiama Shields con 7 punti e un doppio assist per due triple di LeDay (45-61). Su Milano rimane il sereno quando Dimitrijevic segna allo scadere (53-71 al 30’), mentre per Bologna è ormai notte fonda e l’ultimo quarto è solo un lento ballo verso la sirena finale. Domani in programma gli altri due quarti di finale con Trento-Reggio Emilia e Trapani-Trieste, poi sabato le semifinali e domenica alle 17.15 la finalissima.

SEGAFREDO BOLOGNA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 77-91 (18-20, 33-47; 53-71)

BOLOGNA: Cordinier 7, Holiday 1, Belinelli 10, Pajola 5, Visconti ne, Shengelia 14, Hackett 7, Grazulis, Polonara 7, Diouf 20, Akele, Tucker 6. All. Ivanovic

MILANO: Dimitrijevic 14, Mannion 4, Tonut 3, Bolmaro 10, LeDay 16, Ricci 9, Flaccadori 6, Diop, Caruso ne, Shields 19, Mirotic 8, Gillespie 2. All. Messina

Note: tiri da 2 BO 20/33, MI 18/35; tiri da 3: BO 6/20, MI 14/27; tiri liberi: BO 19/28, MI 13/17; rimbalzi: BO 31 (Shengelia 8), MI 30 (LeDay 7); assist BO 16 (Pajola 5), MI 16 (Shields 4)