L’obiettivo di Milano. Difendere il terzo posto e dimenticare l’Europa

Il derby con Varese per cancellare le brutte scorie recenti. L’Olimpia scende in campo quest’oggi alle 17, neanche 48 ore dopo la debacle transalpina di Lione.. C’è un 3° posto da difendere e ancora di più una magra figura da riscattare in un girone di ritorno dove i biancorossi sono imbattuti. Rimane ancora ai minimi termini il roster a disposizione (in Serie A non è tesserato neanche McGruder): torna a disposizione Caruso, mentre solo poco prima della partita sarà sciolta la riserva per il rientro di Napier e Mirotic. Rotazioni sicuramente accorciare tra gli italiani visto che non recuperano nè Tonut, nè Flaccadori. "Dobbiamo trovare la forza di ripartire - dice coach Ettore Messina - ritrovando determinazione e fisicità soprattutto in difesa, che da sempre è stata fondamento della nostra identità di squadra. Il test contro una squadra di grande aggressività offensiva come Varese non sarà per questo affatto semplice".

Intanto chi, invece, in Europa fa faville è la squadra Under18 che oggi a Belgrado, dopo aver vinto 3 gare su 3 nel girone di qualificazione, si gioca nel pomeriggio la finalissima di uno dei concentramenti del torneo giovanile dell’Eurolega contro i pari età del Barcellona.

Sandro Pugliese