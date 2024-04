Olimpia Milano, anche l'ultima trasferta di Eurolega è stregata: il ko a Tel Aviv costa l’eliminazione

BELGRADO (Serbia) - E' infausta anche l'ultima trasferta per l'Olimpia Milano in Eurolega. Arriva il ko contro il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Belgrado con un 92-86 che segna l'ultimo ko stagionale. Per i milanesi è un fallimento la campagna europea con una squadra composta per le Final Four che non ha neanche centrato l'obiettivo minimo del play-in. Tanti infortuni sicuramente, ma anche un enorme serie di occasioni smarrite perdendo ben 6 partite su 10 contro le ultime 5 della classifica. Sarebbe bastata anche solo una vittoria per cambiare il volto, poche di più per trasformare la stagione, ma non è successo. Così per la prima volta in carriera Mirotic non giocherà i playoff, come potrebbe essere stata l'ultima partita della carriera in Eurolega per Kyle Hines dopo 425 presenze. Il miglior realizzatore è Maodo Lo con 13 punti, mentre Shields ne segna 12, ma con 2/10 da 3 punti e Napier mette insieme 11 punti (4/4 da 2) e 7 assist.

La partita

La partenza è firmata Maccabi che, giocando in modo leggero, continua a segnare con continuità con Baldwin che buca sempre la difesa biancorossa allungando sul 18-12 a 5'. Poi gli israeliani arrivano anche a +10 quando scappano sul 24-14, ma con l'energia di Bortolani e Poythress i milanesi accorciano fino al 25-23 al 9'. Il Maccabi rimane sempre in controllo del match con Colson e Thomasson (35-28), ma l'Olimpia ha la forza di tornare in auge pareggiando sul 43-43 con i canestri di Shields. All'intervallo si arriva sul 52-52, mentre l'Efes ha già chiuso la questione contro la Stella Rossa volando sul +30 a fine terzo periodo. Nella ripresa è Poythress che si impone per i biancorossi e Milano mette la testa avanti per la prima volta sul 57-58 al 22'. Il Maccabi, mantiene la guida del match con gli appoggi di Coen (67-63), poi è una tripla di Sorkin che permette ai gialloblu di ritrovare il +7 sul 77-70 al 30'. Poi Tel Aviv torna anche a +10 (85-75) e la partita si chiude li perchè i biancorossi non hanno più la forza di rientrare nel match. Domenica si tuffa definitivamente nel campionato l'Olimpia con la sfida in trasferta sul campo di Treviso. Ora l'obiettivo diventa almeno il primo posto in classifica in campionato.

Il tabellino

MACCABI TEL AVIV-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 92-86 27-23; 52-52; 77-70 TEL AVIV: Cleveland 3, Webb 5, Brown 10, Baldwin 18, Menco 7, Sorkin 13, Rivero 5, Cohen 4, Thomasso 2, Nebo 14, Blatt 4, Colson 7. All. Kattash MILANO: Lo 13, Poythress 11, Bortolani 5, Tonut 7, Melli 5, Napier 11, Ricci 5, Flaccadori, Shields 12, Mirotic 10, Hines, Voigtmann 7. All. Messina Note: tiri da 2: MTA 28/49, MI 20/33; tiri da 3: MTA 7/20, MI 11/37; tiri liberi: MTA 15/18, MI 13/16; rimbalzi: MTA 40 (Nebo 9), MI 35 (Poyhtress 9); assist: MTA 23 (Blatt 9), MI 14 (Napier 7)