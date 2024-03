Olimpia Milano: anche contro il Napoli vittoria al fotofinish

Milano – Un'altra volta, un altro finale all'ultimo istante. Questa volta i partenopei non beffano i meneghini, il tiro sulla sirena arriva fuori tempo massimo e l'Olimpia vince 86-84 il match contro la Gevi. L'Armani punta ancora forte sui suoi lunghi, Mirotic ne piazza 21 con 5/11 da 3, Melli 19 tirando 7/8 da 2 aggiungendo anche 12 rimbalzi, in una partita in cui gioca sostanzialmente con il solo Flaccadori playmaker (10 punti) visto che Lo rientra solo 4' e Napier rimani fuori per affaticamento muscolare. Il solito Shields chiude con 18 punti e 8 rimbalzi, mentre è Hall che fa il vero regista regalando anche 7 assist.

L'Olimpia parte molto decisa con capitan Melli protagonista tanto che tocca il 19-12 sembrando subito in controllo. Non è così perché Napoli inizia a segnare con continuità, anche se Milano non è da meno chiudendo il primo quarto con ben 28 punti realizzati (a 22).

Il secondo periodo vede di nuovo Milano scattare forte al via, ancora Melli insieme al compagno di reparto Mirotic toccando la doppia cifra di vantaggio sul 38-27. Napoli reagisce ancora alla spallata biancorossa, torna a contatto a fine primo tempo (40-40) e sorpassa subito in apertura di ripresa, per la prima volta nella partita, con la tripla di Zubic per il 43-45. Il terzo quarto è marchiato a fuoco da Napoli che con le iniziative di Owens e Pullen cambia marcia e prova anche a scappare via sul 61-68 a pochi secondi dal termine, ma è una bomba di Shields sulla sirena a provare a ridestare Milano (64-68).

Funziona, perché alla ripartenza l'Olimpia con Flaccadori ritrova la testa del match sul 69-68 dopo un minuto. Napoli rimane a contatto con le invenzioni di Ennis, ma sono punti filati di Hall che provano a dare gas all'Olimpia (78-74). Non basta ancora, ancora l'americano allunga per l'EA7 (83-79), ma il solito Pullen (incubo della Coppa Italia) accorcia sull'83-81 al 38'. Prima un libero di Shields, poi due di Mirotic danno il +5 a Milano a -1'17". Ennis ci prova ancora (86-84 a -31"), poi Milano pasticcia e Napoli arriva ad un passo dall'impresa, Zubcic segna da 3, ma arriva pochi decimi dopo il suono della sirena, gli arbitri controllano anche all'instant replay e confermano il ritorno al successo dell'Olimpia che così si conferma al 3° posto in classifica.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-GEVI NAPOLI 86-84 28-22; 43-42; 64-68 MILANO: Lo, Poythress 5, Bortolani 2, Miccoli ne, Tonut, Melli 19, Flaccadori 10, Hall 11, Caruso ne, Shields 18, Mirotic 21, Voigtmann. All. Messina NAPOLI: Pullen 21, Zubcic 17, Ennis 19, De Nicolao 2, Owens 10, Sokolowski 9, Lever 3, Bamba ne, Biar 3, Ebeling ne, Grassi ne. All. Milicic Note: tiri da 2: MI 14/21, NA 17/28; tiri da 3: MI 13/37, NA 13/32; tiri liberi: MI 19/26, NA 11/15; rimbalzi: MI 39 (Melli 12), NA 27 (Zubcic 4); assist: MI 21 (Hall 7), NA 20 (Ennis 7)