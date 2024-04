Olimpia Milano, tutto facile contro Scafati: raggiunta Brescia in testa alla classifica

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-GIVOVA SCAFATI 99-77

28-20; 49-38; 70-57

MILANO: Poythress ne, Bortolani 2, Tonut 7, Melli 5, Napier 18, Ricci 3, Flaccadori 4, Caruso 10, Shields 20, Hines 9, Valentine 13, Voigtmann 8. All. Messina

SCAFATI: Cavaliere ne, Sangiovanni ne, Blakes ne, Gentil 6, Henry 20, Mouaha 5, Pinkins 16, Rossato 11, Robinson 12, Nunge 5, Pini, Gamble 7. All. Boniciolli

Note: tiri da 2: MI 23/30, SCF 20/33; tiri da 3: MI 13/34, SCF 12/26; tiri liberi: MI 14/16, SCF 1/6; rimbalzi: MI 33 (Ricci 6), SCF 23 (Pinkins 7); assist: MI 25 (Shields 6), SCF 21 (Robinson 7) Milano, 21 aprile 2024 – Svolge al meglio il suo compito l'Armani Milano. I biancorossi vincono nettamente contro Scafati 99-77 e agganciano Brescia al primo posto in classifica, in attesa della gara della Virtus Bologna di domani sera.

Milano usa al meglio la gara per fare trovare fiducia e ritmo a tutti i suoi giocatori. In particolar modo coach Messina decide di dare fiducia a Caruso che, per la prima volta, parte in quintetto e chiude con 10 punti in 19'. Miglior realizzatore Shields con 20 punti, ma il trascinatore è stato Napier in versione realizzatore con un positivo 6/8 da 3, mentre sono arrivati anche i primi segnali di vita per Valentine (2/2 da 2 e 3/5 da 3 punti in 18'). Per i biancorossi una buona partita offensiva (77% da 2), arrivando ad un passo da quota 100, in attesa delle ultime due sfide che decideranno le posizioni per la griglia in vista dei playoff.

Dopo le prime fasi di studio sono i biancorossi a prendere subito per mano la partita con i contropiedi di Shields e Tonut che propiziano il break di 14-2 con il quale i milanesi provano ad allungare sul 19-11 al 6'. Milano sotto canestro alterna bene Caruso e Hines rimanendo in vantaggio sul 28-20 a fine primo periodo. All'11' arriva il primo canestro italiano di Denzel Valentine che, dopo due partite a secco, si sblocca dall'arco dei tre punti firmando il vantaggio in doppia cifra sul 31-20. Milano è in pieno controllo e affidandosi a Napier con una tripla ed un assist tocca il +14 (43-29 al 17'). P

roprio nel momento migliore, però, l'Olimpia spegne la luce e i campani rientrano in un attimo (46-38) con i recuperi di Rossato. A cavallo tra la fine del 2° e l'inizio del 3° Milano rimette tutto subito a posto, sulla sirena dell'intervallo arriva la tripla di Napier, poi alla ripartenza quella di Shields, infine due liberi di Caruso per allungare subito sul +16 al 21' (54-38). Poco dopo Milano scollina anche il +20 (60-40) con le iniziative di Caruso e Flaccadori, anche se Scafati non si scioglie tanto che al 30' la gara è ancora viva sul 70-57. Bastano pochi minuti per chiudere definitivamente il match, due bombe di Napier e un appoggio di Shields regalano il +21 (80-59) e Milano non si guarda più indietro arrivando anche fino al +30. Nel finale Milano ha anche un paio di minuti per provare a scollinare quota 100, ma senza successo.