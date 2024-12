Olimpia Milano senza energie: cede alla Virtus Bologna

MILANO - Un'Olimpia esausta dopo le fatiche europee è arrivata con la riserva accesa alla sfida contro la Virtus Bologna. Non che i bianconeri fossero meno stanchi, ma certamente, avevano la voglia di rivalsa dopo una settimana in cui non aveva vinto mai, ma nel quale aveva vissuto il ribaltone del cambio di allenatore. Così è stata Bologna a violare il Forum nel primo derby d'Italia di regular season in Serie A per 73-82. Rimane il fatto che si vuole vendere un spettacolo è impensabile che chi si occupa di composizione calendari a inizio stagione non riesca a pensare che mettere una sfida di questo tipo dopo una "doppietta" di Eurolega voglia dire avere una partita di bassa qualità che non diverte nessuno.

Il duello più bello è quello tutto dell'est tra Mirotic e Shengelia con il montenegrino che firma 21 punti (e 7 rimbalzi), mentre il georgiano ne sigla 19, tutti quelli decisivi nel finale. L'energia che manca a Milano si vede in due dati: il 13/30 da 2 punti e i 14 rimbalzi offensivi concessi alla Virtus.

La partita inizia subito con un ritmo clamoroso, segnano tutti, il primo errore di una delle due squadre arriva dopo 9 tiri da Milano che, però, è avanti 12-9 al 3'. Con Gillespie e Ricci l'EA7 allunga anche 16-11, ma Hackett pareggia 17-17 e con lo stesso sorpassa sulla sirena scavalca 22-24. Al 12' il punteggio è già di 30-30, le difese latitano. E' Bologna a tenere il pallino del punteggio con Belinelli che spara la tripla del 38-45 al 17'. L'Olimpia sul finire del tempo perde la trebisonda così i felsinei ne approfittano volando via 38-50 ancora con l'ex Hackett.

La ripresa parte con un altro piglio per i biancorossi, prima Brooks, poi Mirotic, poi Mannion dimezzano lo scarto (48-53 al 23'), ma la Virtus si riprende tutto, anche di più, con Clyburn e Shengelia (48-61 del 27'). La partita praticamente si chiude qui, perchè tutte volte che l'Armani prova a rientrare, come sul 53-63 firmato da Ricci o il 64-69 del 35' realizzato da Mirotic è poi arrivata sempre la reazione bolognese, l'ultima con Shengelia che con 8 punti di fila chiude i giochi.

A 5 giornate dalla fine è ancora da chiudere, senza al momento patemi, la questione qualificazione alla Coppa Italia visto che l'Olimpia con 6 vittorie in 10 partite ha solo un successo di vantaggio sul nono posto. L'attenzione, al momento, però, è tutta sulla sfida di venerdì 13 dicembre sul campo del Barcellona. Un match che i recenti risultati dei biancorossi sono riusciti a rendere uno scontro diretto per l'accesso ai play-in.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-SEGAFREDO BOLOGNA 73-82

22-24; 42-53; 53-66

MILANO: Dimitrijevic, Mannion 5, Tonut, Brooks 10, LeDay 10, Ricci 8, Flaccadori 3, Diop 2, Caruso ne, Shields 9, Mirotic 21, Gillespie 5. All. Messina

BOLOGNA: Cordinier 7, Belinelli 9, Pajola 3, Clyburn 12, Shengelia 19, Hackett 8, Grazulis 3, Morgan 7, Polonara 2, Diouf ne, Zizic 12, Akele ne. All. Jakovljevic

Note: tiri da 2: MI 13/30, BO 20/41; tiri da 3: MI 12/33, BO 8/25; tiri liberi: MI 11/14, BO 18/25; rimbalzi: MI 36 (Mirotic 7), BO 41 (Pajola 6); rimbalzi: MI 14 (Mannion 4), BO 19 (Hackett 5)