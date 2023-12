Regalo di Natale in anticipo per l’Olimpia Milano contro Cremona

Milano – L'Olimpia si prende il suo regalo di Natale, vince il derby contro Cremona per 74-51 e mette una serie ipoteca sulla qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Il suo Babbo Natale è Shabazz Napier che gioca la sua prima partita dell'Atto II mostrando subito le stimmate del leader.

Il play americano riprende il filo del discorso lasciato in estate, 16 punti con 3/3 da 2, 3/5 da 3 in 24 minuti. Esattamente quel che aveva bisogno l'Armani, un giocatore che non avesse paura di prendersi responsabilità e potesse generare vantaggi dai suoi attacchi. Nel mezzogiorno del Forum viene fuori bene anche Devon Hall che ritrova confidenza con il canestro (4/7 da 2 e 2/2 da 3), mentre per una volta si prende un turno di "riposo" uno Shields acciaccato che chiude con 1/4 da 2 e 1/4 da 3 in 20'.

Trovano spazio, anche in coppia, Kamagate e Caruso, seppur non segnando, mentre rimane fuori dai 12 Alex Poythress. Milano presenta Napier subito in quintetto e dopo 65 secondi arriva il primo canestro della sua seconda avventura in biancorosso (4-3).

Cremona si porta 4-8, ma Milano risponde con un break di 8-0 costruito proprio con con il suo nuovo play e Voigtmann (12-8). Il primo allungo i biancorossi lo firmano con la tripla di Bortolani (19-11) a inizio secondo quarto, ma la partita va a onde perché McCollough guida il rientro di Cremona (21-20). Timeout di coach Messina e Milano cambia volto con un altro break da 11 punti che la porta sul 32-22 con cui chiude all'intervallo.

Finalmente nel secondo tempo si inizia a segnare con maggiore continuità, l'Olimpia trova la buona lena di Hall con 8 punti consecutivi (tra cui una spettacolare schiacciata a difesa schierata), Cremona tre bombe consecutive di McCullough. Così al 25' Milano è ancora a +10 (46-36), ma al 30' la Vanoli è ancora decisamente pericolosa con le triple di Zegarowski che mantengono i cremonesi in partita su 54-47 al 30' (ben 7 bombe nel 3° periodo per la Vanoli). La ripartenza è ancora biancorossa, sono i canestri da 3 di Melli, Voigtmann e Napier che chiudono definitivamente il match facendo volare l'Olimpia fino al +18 (67-49). Giovedì 28 il ritorno in campo post-natalizio, ancora al Forum, contro il Baskonia Vitoria nell'ultima giornata del girone di andata di Eurolega.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-VANOLI CREMONA 74-51

16-11; 32-22; 54-47

MILANO: Bortolani 3, Garavaglia, Tonut 8, Kamagate, Caruso, Melli 9, Napier 16, Flaccadori 8, Hall 14, Shields 5, Hines 5, Voigtmann 6. All. Messina

CREMONA: Pecchia 2, Piccoli, McCollough 21, Zanotti, Eboua 5, Adrian 3, Zegarowski 9, Denegri 1, Lacey 4, Golden 6. All. Cavina

Note: tiri da 2: MI 19/34, CR 9/22; tiri da 3: MI 9/22, CR 10/36; tiri liberi: MI 9/22, CR 3/4; rimbalzi: MI 38 (Voigtmann 8), CR 28 (Golden 5); assist: MI 20 (Tonut 5), CR 13 (Pecchia 4)