Serie A, Melli salva l'Olimpia a Cremona: Milano è seconda

San Nicolò Melli permette all'Olimpia di scongiurare un incredibile harakiri in quel di Cremona. A un secondo dalla fine capitan Nicolò Melli le regala il +1 del 72-73 con una tripla dall'angolo contro una Vanoli davvero encomiabile e consente ai biancorossi di mantenere il secondo posto (la condivisione del primato con la Virtus Bologna è segnata dal vantaggio dei felsinei negli scontri diretti).

I milanesi non ingranano mai la marcia nella sfida del PalaRadi, partono malissimo, anche sotto di 14 punti, poi la lenta rimonta porta i suoi frutti già nel terzo quarto arrivando in parità, ma senza mai riuscire a cambiare passo. Nel finale, proprio quando i fantasmi sembravano definitivamente appropriarsi dei milanesi (72-68 a un minuto dal termine), invece è stato prima Mirotic in lunetta e poi proprio Melli a scacciare via tutta la paura. E' l'unica tripla della partita del capitano, in un match di sostanza dove aggiunge 7 punti, 7 rimbalzi e 3 stoppate, mentre il rientro di Mirotic è forse l'unica nota lieta del match visto che il montenegrino, pur giocando solo 21 minuti, segna ben 25 punti con una prestazione offensiva praticamente perfetta (2/4 da 2, 4/7 da 3 e 9/10 ai liberi). In doppia cifra per Milano ci va anche Shields con 15 punti, ma pur senza brillare troppo.

Cremona chiude davanti all'ovazione comunque del suo PalaRadi con una partita davvero incredibile, nonostante avesse già raggiunto la salvezza, con McCullough miglior realizzatore a quota 16 con 5/9 da 3 e Adrian tornato in campo da protagonista con 13 punti (3/5 da 3). Con i risultati dell'ultimo turno di Serie A, Milano affronterà Trento nel primo turno dei playoff a partire dal prossimo weekend e avrà anche a disposizione il fattore campo nell'eventuale semifinale (questa volta, rispetto all'anno passato, però, se troverà Bologna in finale dovrà giocare la ‘bella’ in trasferta).

Una gioia arriva anche da Chiusi dove festeggia lo ‘scudettino’Under19 vinto nettamente contro Tortona nella finalissima giocata in serata.

Questi gli accoppiamenti playoff che scatteranno a partire da sabato 11 maggio: Bologna-Tortona, Venezia-Reggio Emilia, Milano-Trento, Brescia-Pistoia .

VANOLI CREMONA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-73 (26-17, 39-35; 54-53) CREMONA: Adrian 13, Davis 10, Pecchia, Vecchiola, Lacey 10, Piccoli 2, McCullough 16, Golden 5, Zanotti 6, Eboua 10. All. Cavina MILANO: Bortolani, Tonut 2, Melli 7, Napier 6, Ricci 8, Flaccadori 5, Hall 2, Caruso 2, Shields 15, Mirotic 25, Hines, Voigtmann. All. Messina Note: tiri da 2: CR 9/28, MI 13/26; tiri da 3: CR 14/34, MI 10/30; tiri liberi: CR 12/18, MI 17/20; rimbalzi: CR 39 (Golden 8), MI 35 (Melli 7); assist: CR 18 (Lacey 5), MI 14 (Shields 5)