Olimpia Milano con le batterie scariche: vince la Stella Rossa

Milano, 11 gennaio 2024 - A furia di scendere in campo con i giocatori più forti infortunati arriva un conto salato per l'Olimpia Milano che, senza energie, non riesce a tenere il confronto la Stella Rossa Belgrado e perde per 62-76. Viene così raggiunta in classifica, ma salva almeno la differenza canestri. Non basta un'altra prova in doppia cifra di Giordano Bortolani che ne firma 14 con 3/6 da 3 punti, troppo poco arriva da Napier che chiude con 2/10 dal campo, seppur con 4 assist, mentre Poythress è perfetto al tiro con 6/6 da 2, ma troppo tenero in difesa quando c'è da dominare l'area.

L'inizio milanese è tutto marchiato Poythress con 6 punti del pivot (12 alla fine) per l'11-8 iniziale dopo 5', ma poi il parziale dice Stella Rossa con tre triple filate di Hanga e Giedratis per il 15-23 del 10'. E' il preludio al grande allungo che i serbi fanno nel secondo periodo guidati dalle iniziative di uno scatenato Giedraitis (22 punti) che insieme a Bolomboy confezionano il match break che fa scappare via la Stella Rossa sul 31-47 all'intervallo. La difesa dei milanesi diventa perfetta con soli 10 punti subiti nel terzo periodo, in attacco Bortolani fa favile e come per magia Milano rientra in partita al 30' sul 47-57. Con Napier (2/10 al tiro) e Hines dimezza ancora lo scarto (54-59), ma non basta perchè Teodosic si prende di nuovo la scena con la tripla del 56-66 che spacca la partita al 35'. Domenica si chiude l'incredibile tour de force da 6 partite in 13 giorni, al Forum arriva Tortona per la prima giornata del girone di ritorno della Serie A. Non sarà la gara di esordio di McGruder che, per il momento, è stato tesserato solo per l'Eurolega, per lui la prima in biancorosso sarà venerdì prossimo nella trasferta di Valencia.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-STELLA ROSSA BELGRADO 62-76 15-23; 31-47; 47-57

MILANO: Poythress 12, Bortolani 14, Tonut 5, Melli 5, Napier 6, Kamagate ne, Ricci, Flaccadori 4, Hall 6, Caruso ne, Hines 6, Voigtmann 4. All. Messina BELGRADO: Teodosic 9, Hanga 7, Davidovac 3, Mitrovic 6, Lazic, Tobey, Bolomboy 14, Ilic, Nedovic 8, Giedraitis 22, Gillespie 2, Yago 5. All. Sfairopoulos Note: tiri da 2: MI 16/33, SR 20/40; tiri da 3: MI 6/22, SR 7/19; tiri liberi: MI 12/16, SR 15/20; rimbalzi: MI 31 (Melli 5), SR 37 (Bolomboy 6), assist: MI 14 (Napier 4), SR 17 (Teodosic 5)