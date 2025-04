Openjobmetis sfida Dinamo Sassari per la salvezza e playoff

Una vittoria per la salvezza. L’Openjobmetis inizia a vedere lo striscione del traguardo, ma per tagliarlo deve vincere la sfida di oggi alle 18 contro la Dinamo Sassari. Una vittoria e una sconfitta di Scafati e Pistoia darebbero la matematica certezza, ma i varesini al momento devono solo pensare a loro dopo il colpaccio di Napoli che ha fatto risalire la china alla formazione di coach Kastritis: "Questa settimana i ragazzi sono stati molto seri e concentrati durante gli allenamenti; hanno lavorato bene e credo che saremo competitivi contro una grande avversaria come la Dinamo, reduce da cinque vittorie consecutive. Dovremo fare molta attenzione nella gestione della palla". I sardi sono nel loro miglior momento della stagione, ma per raggiungere i playoff servirebbe loro un’impresa (sono a -6 in classifica con 4 partite da giocare). Formazione al completo per l’Openjobmetis che si trova anche a fronteggiare le voci che vedono un interesse dai college americani per l’astro nascente Elisee Assui (nella foto). Il giocatore classe 2006 è seguito da Texas, Wisconsin, Clemson e Missouri, Varese, però, è stata previdente ed ha quanto meno inserito una sostanziosa clausola rescissoria qualora Assui non resistesse alle proposte NCAA.

S.P.