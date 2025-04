Openjobmetis Varese batte Sassari 89-84: Jaylen Hands protagonista con 27 punti

Una vittoria che praticamente vuol dire salvezza. L’Openjobmetis ferma la corsa di Sassari per 89-84 e si prende due punti che la mettono in un’ottima situazione di classifica rispetto alle difficoltà di poche settimane fa. L’eroe di serata è Jaylen Hands che firma 27 punti con una prestazione sontuosa condita dai canestri decisivi nel finale, oltre che da 8 assist e 6 rimbalzi. Sul perimetro, invece, è Davide Alviti a dare sempre certezze ai biancorossi, anche in questa occasione 17 punti con 4/7 da 3 per l’ala del 1996, dandosi praticamente il cambio con capitan Librizzi, perfetto nel primo tempo a condurre i ritmi a tutto campo. Il cuore varesino è anche quello di Elisèe Assui, ormai una certezza nel roster con ben 29 minuti giocati e una prestazione solida contro le ali sassaresi. L’Openjobmetis prova a prendere per mano la partita verso la fine del primo periodo, sono l’energia di Librizzi e una tripla di Alviti a dare il 23-15 al 9’. Il play è scatenato, firma 4/4 nelle triple, regala un assist a Hands e Varese vola via 34-20. Sassari non molla la presa, prova a rientrare sul -9, ma sono tre liberi di Hands a un secondo dalla fine a ristabilire un buon vantaggio all’intervallo sul 46-34. A inizio ripresa Varese fa fatica, vive delle triple di Alviti (52-41), ma Sassari torna a contatto con i canestri di Fobbs e Bibbins (54-51 al 25’).

Si accende Mitrou-Long e Varese riprende quota sul 64-53 al 29’, ma la Dinamo combatte e non si arrende facilmente, anzi. Ritorna ad un passo sul 75-72 con un positivo Vincini sotto canestro, poi di nuovo 85-82 con una bomba di Bibbins al 39’, ma è Jaylen Hands l’uomo della sicurezza per l’Openjobmetis con due tiri liberi e un canestro che regalano un successo prezioso ai biancorossi.

OPENJOBMETIS VARESE-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 89-84 (23-17, 46-34; 64-55).