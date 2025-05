Pallacanestro Brescia domina Trieste in gara-1 playoff: Bilan e Burnell protagonisti

Altra esperienza, altra interpretazione dei momenti chiave. La Pallacanestro Brescia domina gara-1 playoff con Trieste e lancia un messaggio chiaro alla serie: la squadra di Poeta c’è. Ed è così dalla palla a due, come dimostrano i 25 punti in avvio e i 52 a fine primo tempo. Ma anche sul medio-lungo periodo, con il +17 in chiusura di terzo quarto. Il lavoro del coach dei bresciani paga, sin dalle scelte estive. Brescia ha saputo abitare i piani alti della classifica, e ora ha giocatori in grado di interpretare al meglio match di questo valore.

Trieste, che contro le attese ripropone in campo la prima opzione offensiva Denzel Valentine (problema alle costole), non riesce ad imporre il suo ritmo. Anzi. In un match che viaggia ad alto punteggio non riesce a tenere il passo. Sia chiaro, per i giuliani la vittoria è esserci, però a metà quarto quarto ancora nessuno è in doppia cifra e Kelley, Brooks, Uthoff e Johnson non riescono ad arginare lo strapotere di Miro Bilan nel pitturato. Al suo fianco, se Amedeo Della Valle e Nikola Ivanovic non sono un fattore, Jason Burnell (nella foto) e Chris Dowe alzano il livello della loro prestazione, e anche gli acciaccati Rivers e soprattutto Ndour mettono il loro mattoncino: 25 punti e 10 rimbalzi per il centro croato. Ora l’obiettivo è non abbassare l’attenzione.

PALLACANESTRO BRESCIA-PALLACANESTRO TRIESTE 89-77 (25-22, 52-40; 68-51).

Alessandro Luigi Maggi