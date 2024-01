Pansa elogia Vigevano: "Ha lottato con i denti nonostante gli infortuni"

"Devo ringraziare i miei giocatori che sono andati oltre il dolore e i nostri straordinari sostenitori che ci hanno seguiti fino ad Agrigento". Esprime tutta la sua soddisfazione coach Lorenzo Pansa: la sua Elachem Vigevano ha battuto i siciliani 82-80 incassando 2 punti importantissimi in chiave salvezza, disputando una partita attenta in difesa e di personalità in attacco. "E tutto questo – sottolinea il coach – con Rossi e Bertetti che hanno giocato acciaccati e con Smith, che stava trascinando i compagni, costretto ad uscire per un colpo al volto all’inizio della ripresa".

Vigevano temeva in particolare la capacità degli agrigentini di creare i break che sono stati invece quasi annullati. "È stato il modo migliore per cancellare la brutta sconfitta interna contro Latina – conclude Pansa –. Forse non siamo stati belli ma certamente solidi. Adesso recuperiamo le energie e gli infortuni e poi pensiamo a Rieti, ultimo impegno interno della prima fase".

Umberto Zanichelli