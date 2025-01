Pistoia al gran ballo contro Milano. Okorn al debutto senza Rowan jr

Un debutto in grande stile per Gasper Okorn con un palazzetto sold out, il ritorno in Curva Pistoia della Baraonda Biancorossa e di fronte l’Olimpia Milano (palla a due alle 17). Come prima volta sulla panchina di Pistoia non c’è male. Per l’Estra sarà anche la prima volta senza Maverick Rowan che a causa di problemi di salute non si è allenato per tutta la settimana e quindi non sarà della partita. Un’assenza, quella del numero 8 biancorosso, che apre una serie di scenari fino ad ora inediti e che potrebbero dare indicazioni per il futuro. Ad essere chiamato a referto sarà Andrew Smith, alla sua seconda gara con la maglia di Pistoia, e quindi un lungo in più a rafforzare il reparto in attesa dell’arrivo di Derek Cooke. C’è curiosità di vedere come coach Okorn disegnerà la squadra e chi prenderà il posto di Rowan nel quintetto iniziale. Il nuovo tecnico dell’Estra ha chiaramente detto che gli italiani saranno chiamati a dare il loro contributo anche perché nelle sue intenzioni un giocatore può stare in campo al massimo 30 minuti e questo significa dare ampio spazio alla panchina.

Okorn potrebbe partire già con un italiano in quintetto (Saccaggi?) oppure optare per una squadra più muscolare con l’inserimento di Paschall dall’inizio. Fronte Milano anche Ettore Messina si trova alle prese con scelte forzate di formazione anche se i problemi non sono propriamente gli stessi di Okorn visto l’abbondanza del roster a disposizione. Milano, infatti, si trova a dover fare a meno ormai da tempo di Josh Nebo e Fabien Causeur a cui si sono aggiunti anche Shavon Shields e Zach Leday, due pezzi importanti dello scacchiere dell’Olimpia. Messina dovrà per forza attingere dal gruppo degli italiani dal momento che gli stranieri a disposizione del tecnico di Milano sono Nikola Mirotic, Armoni Brooks e Freddie Gillespie.

Assenze senza alcun dubbio pesanti ma che non spostano di una virgola la difficoltà dell’impegno. Pistoia, come detto dallo stesso Okorn, punterà tutto sulla forza difensiva, sulla durezza e intensità sotto i tabelloni magari partendo dal secondo tempo di Brescia dove, pur con alcuni passaggi a vuoto, si è visto una squadra salita di livello dal punto di vista difensivo. E’ piuttosto ovvio che la stagione di Pistoia non passerà da questa partita e neppure da quella contro Trieste ma questo non significa che i biancorossi scenderanno in campo con lo spirito di chi sa di aver già perso in partenza. Non è nel carattere di Okorn quello di giocare senza lottare e non è neppure nel dna di nessun giocatore pensare di non poter giocare per vincere per cui Pistoia farà la sua partita pronta a sfruttare tutte le occasioni che arriveranno dal campo e dagli avversari.

Maurizio Innocenti