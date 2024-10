Pistoia cerca risposte con Varese. Paschall punta al ritorno in campo

Una partita, quella di domani contro Varese (palla a due alle 19 alla Itelyum Arena), che si porta con sé tante domande a cui dover dare delle risposte. La prima ed anche la più importante riguarda il tipo di reazione che avrà la squadra dopo la sconfitta contro Venezia con tutti gli annessi e connessi e, soprattutto, dopo tutto il caos che si è venuto a creare. E’ inutile e impossibile fare finta di niente, perché è innegabile che domenica scorsa nella testa dei giocatori c’era qualcosa che non girava a dovere e il riferimento alla situazione che si era venuta a creare in panchina non è per nulla casuale. La squadra è apparsa spenta, slegata e senza un’anima, ma soprattutto, cosa non di poco conto, senza un gioco. I giocatori sembravano disorientati tanto che sono stati costretti a ricorrere al "fai da te" per arrivare in fondo alla partita.

In settimana è arrivato il comunicato di denuncia da parte dell’Usap per quanto accaduto in campo, con il patron Ron Rowan a parlare nei time-out e in prima linea per dare indicazioni alla squadra, poi la questione legata all’assenza di Dante Calabria che sembra essere per il momento rientrata. Tante situazione che sicuramente non aiutano a trovare serenità ed equilibrio. A Varese ci sarà da vedere se tutto è stato messo dietro alle spalle oppure se quanto successo ha lasciato degli strascichi. Un altro punto interrogativo coinvolge ancora una volta Eric Paschall e la sua possibile presenza in campo. L’ala americana si è vista solo in occasione del debutto in campionato contro Napoli poi con l’arrivo di Semaj Christon per lui solo tribuna. Paschall deve ritrovare la sua migliore condizione fisica e sembra essere sulla buona strada, tanto che in settimana si è allenato regolarmente con il resto del gruppo. Vedremo cosa deciderà di fare Calabria, se gettarlo di nuovo nella mischia o aspettare magari un’altra settimana. Anche se, ovviamente, il giocatore scalpita per rientrare.

Altro aspetto da considerare è l’importanza della sfida che è a tutti gli effetti uno scontro diretto. Varese è ancora ferma al palo e per Pistoia mettere sei punti di distanza su una diretta concorrente sarebbe molto importante. Varese deve fare i conti anche con l’affaire Mannion al centro del mercato per un possibile passaggio a Milano. Il giocatore, però, in questo momento è alle prese con un problema ben più importante che riguarda la sua caviglia che ad oggi non gli consente di poter essere al top della condizione tanto che la sua presenza in campo per domenica è in forte dubbio. Coach Herman Mandole spera di averlo a disposizione anche perché non è facile rinunciare ai suoi 26.3 punti di media a partita. Tante domande, dicevamo, e le risposte che arriveranno daranno dei segnali ben precisi in una direzione o nell’altra.

Maurizio Innocenti