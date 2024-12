Pistoia-Tortona: Giovanni Bassi torna al PalaCarrara come assistente

Domenica, in occasione di Pistoia-Tortona (palla a due alle 17.30), Giovanni Bassi tornerà ancora una volta da avversario al PalaCarrara, dopo averlo già fatto quando sedeva sulla panchina di Chiusi in qualità di head coach. Stavolta lo farà come uno degli assistenti dello staff di Walter De Raffaele, anch’egli visto a Pistoia da giocatore ai tempi dell’Olimpia, dal 1994 al 1996. Bassi invece, oltre a indossare la casacca dell’Olimpia, ha pure militato nel Pistoia Basket, di cui è stato capitano per un paio di anni, quelli in B2 e in B d’Eccellenza. Insomma, per lui rimettere piede all’interno del palazzetto di via Fermi è sempre un’emozione speciale. Questo nonostante domenica ci sia il rischio di non trovare il solito clima acceso di sempre, alla luce dell’annunciata assenza della Baraonda Biancorossa in seguito alle frizioni – a colpi di comunicato – avute con la dirigenza per i chiacchierati fatti della scorsa settimana.

"Quello che posso dire è che il tifo pistoiese è sempre stato fra i più caldi e appassionati: basti pensare ai tempi dei Redskins e degli Untouchables, arrivando fino quelli attuali con la Baraonda Biancorossa. Spesso, se si pensa al basket di Pistoia dove ci sono stati grandi giocatori e allenatori, la prima cosa che viene in mente è proprio lo spettacolo del tifo organizzato e chiunque deve rispettarlo", il pensiero di Bassi, che su Pistoia, intesa come squadra, aggiunge: "E’ una formazione dal grandissimo talento, con elementi con punti nelle mani e in grado di gestire i momenti complicati delle partite. E’ chiaro che il bilancio di cinque sconfitte consecutive pesi, ma queste sconfitte vanno analizzate. Di queste cinque, l’Estra poteva vincerne tranquillamente tre".

Tortona invece si presenterà in via Fermi con un record in campionato di sei successi, due dei quali ottenuti in trasferte complicatissime come quelle a Trapani e Milano, e cinque passi falsi. "Se in Europa l’approccio è stato ottimo, in serie A stiamo facendo bene, ma potevamo andare anche meglio. Abbiamo ottenuto delle grandi affermazioni e poi abbiamo perso diverse partite in volata, ma come è normale che sia per un gruppo giovane sia in termini di età che di conoscenza reciproca. Il campionato è molto equilibrato: tutte le squadre hanno le capacità di vincere o perdere contro chiunque". Per Bassi questa a Tortona si tratta della prima esperienza in carriera da assistente. "Devo ringraziare la società per la grande opportunità che mi ha offerto la scorsa estate. Sono arrivato in un club in grande crescita e organizzato alla perfezione. Per quanto concerne il mio ruolo, quando ho accettato ero molto curioso di sperimentare questa nuova veste. Cambia completamente l’approccio: bisogna capire quando fare due passi indietro e quando uno avanti. Ma con coach De Raffaele il rapporto è davvero piacevole – conclude ’Joe’ – e se sbaglio non mi fa pesare l’errore".

Francesco Bocchini