Playoff Nba, Boston in finale a Est. Doncic porta Dallas sul 3-2

Milano, 16 maggio 2024 - Boston è la prima franchigia ad accedere alle finali di Conference. Dallas piazza il colpo a Oklahoma City e si porta ad un solo successo di distanza dalla qualificazione all'atto conclusivo a Ovest. Sono questi i verdetti delle due sfide di playoff Nba disputate nella notte. I Mavericks ottengono il punto del 3-2 grazie all'affermazione in trasferta per 104-92, figlia soprattutto della super prestazione di Doncic, che fa registrare una tripla doppia da 31 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. Lo sloveno trascina i texani al primo allungo della contesa, arrivato nel secondo periodo, quando gli ospiti toccano il +15. All'intervallo il tabellone luminoso recita 54-44 in favore della truppa allenata da coach Kidd, che beneficia anche dell'ottimo contributo di Jones (chiuderà con 19 punti), mentre Irving fatica (solo 12 punti per l'ex Brooklyn). Dallas mantiene invariato il vantaggio nella terza frazione di gioco, anche perché Gilgeous-Alexander (30 punti e 8 assist al 48') è troppo solo. I Thunder tirano con basse percentuali dal campo e non riescono mai ad impensierire davvero gli avversari, che nel quarto conclusivo mandano in archivio la pratica e avvicinano così la finale della Western Conference.

Boston vince ma non convince

Chi è già in finale è Boston, che elimina Cleveland conquistando - pur senza esaltare - anche gara 5 con il risultato di 113-98 e chiudendo così la serie sul 4-1. Decimata dagli infortuni (out Mitchell, Allen e LeVert), la compagine di coach Bickerstaff disputa una partita gagliarda al TD Garden, tanto da mantenere in equilibrio il confronto fino all'inizio del quarto periodo, grazie in particolare a Mobley e Morris, che combinano per 58 punti. Sotto di appena tre lunghezze, i Cavaliers incassano un break di 13-2 che decide il match. Il parziale viene firmato anche dalle triple di Horford e White, fra i migliori nelle file dei Celtics: il primo, a quasi 38 anni, è autore di una doppia doppia da 22 punti e 15 rimbalzi, mentre il secondo realizza 18 punti. Sugli scudi per i verdi pure Tatum, che sigla 25 punti e distribuisce 9 assist ai compagni. Boston adesso aspetta di capire chi affronterà fra New York e Indiana (siamo 3-2 in favore dei Knicks), con la speranza di recuperare Porzingis già per gara 1 di finale.

