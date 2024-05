Playoff Nba, Dallas è la prima finalista a Ovest: Oklahoma eliminata

Milano, 19 maggio 2024 – Dallas è la prima finalista della Western Conference e adesso attende di scoprire chi fra Denver e Minnesota (serie a gara 7) la raggiungerà. I texani chiudono i conti con Oklahoma City all’American Airlines Center nel sesto appuntamento, non senza faticare. Anzi, per lunghi tratti di partita sono i Thunder ad avere in mano in pallino, tanto da toccare anche il +17 in avvio di ripresa. Ma i Mavs rimontano e nel rush conclusivo hanno ragione per 117-116 grazie al 2/3 dalla lunetta di Washington a due secondi dalla fine dell'incontro. L'ultimo disperato tentativo di Jalen Williams (22 punti, 9 rimbalzi e 8 assist) non va a buon fine e così a esultare è la truppa di coach Kidd, che beneficia della tripla doppia di Doncic da 29 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, e dei 44 punti della coppia Irving-Jones Jr.. Dall'altra parte Gilgeous-Alexander è autore di 36 punti, ma anche del fallo decisivo su Washington.

Il racconto del match

La partenza sorride alla compagine allenata da coach Daigneault, presentatasi in Texas con il chiaro intento di forzare gara 7. Al termine del primo periodo i Thunder sono in vantaggio di sette lunghezze, grazie soprattutto alle iniziative del solito Gilgeous-Alexander. La musica non cambia nella seconda frazione, visto che non solo Dallas non riesce ad avvicinarsi, ma scivola pure a -16 in chiusura di primo tempo, con Williams e Holmgren a supportare Gilgeous-Alexander. Il ritardo dei Mavericks sale anche a 17 punti in avvio di terzo quarto, prima della veemente reazione targata Doncic e Irving. I due trascinano i padroni di casa, che con un parziale di 13-0 rimettono in piedi la partita. Dopo un passaggio a vuoto in attacco, Oklahoma City ricomincia a segnare, ma gli avversari non sono da meno e così arriva anche il sorpasso di Doncic. Dallas sembra poter mettere la pietra tombale sulle speranze dei viaggianti, che vanno a -5 con poco più di un minuto sul cronometro. Ma i Thunder rispondono con un parziale di 6-0 che significa contro sorpasso. I Mavs hanno l'ultimo possesso, Doncic scarica nell'angolo per Washington che subisce fallo da Gilgeous-Alexander. Un'ingenuità, quella del canadese, che costa la gara ai suoi, visto che Washington fa 2/3 dalla linea della carità, lanciando Dallas in finale.

