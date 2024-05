Brivido Virtus Perde ancora, si va a gara 5

Derthona Tortona

82

Virtus Bologna

75

DERTHONA BOLOGNA: Zerini 6, Ross 8, Dowe 8, Candi 15, Tavernelli ne, Errica ne, Strautins 6, Baldasso 12, Kamagate 4, Obasohan 9, Weems 10, Radosevic 12. All. De Raffaele

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 12, Belinelli 11, Pajola 4, Mascolo, Dobric 5, Shengelia 4, Hackett 3, Mickey 5, Polonara 4, Zizic 6, Dunston, Abass 21. All. Banchi

Arbitri: Paternicò, Baldini, Noce

Note. Parziali: 21-18; 43-37; 67-52. Tiri da due: Tortona 12/31; Bologna 14/37. Tiri da tre: 15/28; 9/27. Tiri liberi: 13/20; 20/23. Rimbalzi: 37 ; 40.

Con il tiro da tre punti e con una difesa che toglie sistematicamente il ritmo all’attacco della Virtus, Tortona porta a gara 5 questo quarto di finale playoff.

I piemontesi hanno diversi meriti nell’aver ottenuto questa vittoria e non tutti sono da ascrivere ai difetti degli ospiti, anche se nelle fila bianconere ogni tanto continua ad affiorare quel mal di trasferta che ha caratterizzato tutta la stagione.

Martedì sera (ore 20.30), quindi, la serie tornerà a Bologna dove al termine dell’incontro si saprà chi staccherà il biglietto per la semifinale e chi, invece, vedrà concludersi la sua annata sportiva. L’assenza di Iffe Lundberg consente ai padroni di casa di sfruttare a lungo la difesa a zona, una scelta tattica che risulta azzeccata in quanto uno scatenato Abi Abass non riesce a compensare la serata negativa del capitano Marco Belinelli che, come in gara tre, si ritrova con le polveri bagnate lasciandosi innervosire dalle rotazioni sulla sua marcatura.

Il resto lo hanno fatto gli episodi, con Tortona che si è trovata avanti sul +16 (75-59) a 7’16” dalla fine e poi si è fatta rimontare fino al 78-75 quando restavano 1’05” da giocare. Il tempo per ribaltare l’inerzia c’è, ma quello che manca è la precisione al tiro. A 20” dal suono dell’ultima sirena è l’ex Kyle Weems a far scorrere anticipatamente i titoli di coda non commettendo errori dalla lunetta.

Domani la formazione allenata da Luca Banchi potrà anche contare sulla spinta del pubblico, un fattore che pare essere sempre più decisivo visto il volto completamente diverso con cui i bianconeri hanno affrontato questi quarti tra casa e trasferta. Non ci sarà Lundberg, e anche questa assenza sembra essere parecchio determinante, così come dall’altra parte è in dubbio l’esterno lettone Strautins che si è infortunato ad una caviglia durante questa gara.