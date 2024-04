Playoff Nba, Denver vola sul 3-0 contro i Lakers. Embiid e Banchero super

Milano, 26 aprile 2024 - I Denver Nuggets sconfiggono i Lakers anche in gara 3 e si portano ad una sola vittoria dalla qualificazione alle semifinali della Western Conference. Decisamente più aperte invece le serie playoff nella Eastern Conference, dove Orlando e Philadelphia accorciano le distanze rispettivamente contro Cleveland e New York. Intanto la lega assegna il terzo premio individuale di questa stagione: Stephen Curry si aggiudica il riconoscimento di "Clutch Player", ossia il giocatore più decisivo nei finali punto a punto dell’anno. Dietro di lui si posiziona DeMar DeRozan.

Lakers ad un passo dall'eliminazione

Cominciamo dalla vittoria dei campioni in carica a Los Angeles. A scattare meglio dai blocchi sono i gialloviola, che al termine del primo periodo sono avanti di 10 lunghezze. Gli ospiti accorciano nella seconda frazione, ma all'intervallo sono comunque sotto, visto che dall'altra parte Davis e LeBron James sono determinati a prendersi questo terzo atto. Il copione tuttavia cambia nel terzo quarto: Denver, spinta - oltre che dai soliti Jokic (24 punti, 15 rimbalzi e 9 assist) e Murray (22 punti e 9 assist) - anche da Gordon (29 punti e 15 rimbalzi) e Porter Jr. (20 punti e 10 rimbalzi), piazza un parziale di 34-22 e a 10 minuti dal termine è in vantaggio di otto lunghezze. Vantaggio che, nonostante i tentativi dei gialloviola, si conferma sostanzialmente tale alla sirena finale, quando il tabellone luminoso recita 112-105 in favore della truppa di coach Malone. Ai Lakers non bastano la doppia doppia da 33 punti e 15 rimbalzi di Davis e i 26 punti (più 9 assist) di James. Pessima prova per Russell, che non mette a referto nemmeno un canestro. Adesso i Nuggets hanno sulla racchetta il match point.

Banchero nella storia

Prova di forza impressionante di Orlando, che manda al tappeto Cleveland con il risultato di 121-83. Il protagonista è Banchero, autore di una doppia doppia da 31 punti e 14 rimbalzi. Questi numeri, oltre ai 5 assist distribuiti, consentono al lungo dei Magic di diventare il quarto giocatore nella storia della Nba dopo Magic Johnson, LeBron James e Luka Doncic a firmare a soli 21 anni una performance da almeno 30 punti, 10 rimbalzi e 5 assist in una partita di playoff. Guidata dall'ex Duke, la franchigia della Florida è a +16 all'intervallo. Banchero continua a dominare anche nella terza frazione e per i suoi la strada è in discesa fino al traguardo. Suggs e F. Wagner combinano per 40 punti.

Embiid incontenibile, Brunson non basta a New York

La prestazione più esaltante della notte è però quella di Embiid, che colleziona 50 punti (insieme a 8 rimbalzi) contro New York. Maxey ne aggiunge 25 e Philadelphia ha ragione degli avversari per 125-114. I Knicks nel primo tempo si fanno preferire con un Brunson stellare (39 punti e 13 assist per il play). Poi nel terzo periodo l'inerzia se la prendono i Sixers con un break di 43-27, che regala ai locali un margine che resiste anche nell'ultima frazione.

