Playoff Nba, cominciano le finali di Conference. Orari e dove vedere le gare 1

Milano, 21 maggio 2024 – All'orizzonte ci sono le finali di Conference dei Playoff Nba, che decreteranno le due squadre che si contenderanno il titolo. Si comincia a Est, per la precisione al Td Garden di Boston, dove i Celtics si apprestano ad ospitare per gara 1 gli Indiana Pacers, reduci dal colpo al Madison Square Garden di New York nel settimo appuntamento della serie coi Knicks che ha dato loro la qualificazione al turno successivo. La truppa di coach Mazzulla invece ha regolato in cinque partite i Cleveland Cavaliers. Sono cinque i precedenti stagionali: quello più importante risale a dicembre, quando Haliburton e compagni hanno eliminato dall'In-Season Tournament i verdi, imponendosi per 122-111. Quella è stata una delle due affermazioni di Indiana (l'altra è datata gennaio, per 133-131). In casa, Boston ha fatto 2/2. Impressionante il primo confronto, con i Celtics a rifilare 51 punti di distacco a Indiana, segnandone 155. Decisamente più equilibrata l'ultima sfida al Garden, andata in archivio sul 129-124. I Pacers hanno ceduto il passo alla franchigia con il miglior record della lega al termine della regular season anche sul parquet amico, dove a gennaio si sono arresi per 118-101.

Minny in netto vantaggio nei confronti con Dallas

Dall'altra parte del tabellone, a Ovest, si sfidano Minnesota e Dallas. I Timberwolves, che partono con il vantaggio del fattore campo, si presentano alla finale della Western Conference dopo aver estrapolato dalla corsa al titolo nientemeno che i campioni in carica dei Denver Nuggets, sconfitti in gara 7 sul loro parquet. I Mavericks invece hanno avuto ragione degli Oklahoma City Thunder in sei partite. Sei come le volte in cui queste due compagini si sono scontrate durante la stagione regolare. Il bilancio sorride nettamente alla formazione allenata da coach Finch, che ha festeggiato il successo in ben cinque occasioni, di cui tre in casa e due in trasferta. L'unica affermazione dei texani risale a gennaio, quando all'American Airlines Center hanno battuto i rivali per 115-108. L'ultima partita fra le due squadre è andata in scena a febbraio e Minny ha dominato, come si evince dal risultato finale di 121-87.

Orari e dove vedere le due gare 1

Si parte con Boston-Indiana: gara 1 è in programma nella notte italiana fra martedì 21 e mercoledì 22 maggio, con palla a due fissata alle 2. Sarà possibile seguire il match su Sky Sport Nba e in streaming su Now e Sky Go. Minnesota-Dallas invece scatterà nella notte italiana fra mercoledì 22 e giovedì 23 maggio, quando si disputerà il primo appuntamento della serie alle 2:30, con diretta tv su Sky Sport Nba e in streaming su Now e Sky Go.

Leggi anche: Basket, playoff Serie A: Venezia batte Reggio in gara 5 e vola in semifinale