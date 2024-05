Playoff Nba, Indiana getta al vento gara 1: Boston si salva al supplementare

Milano, 22 maggio 2024 - La finale della Eastern Conference comincia con un successo al TD Garden davvero faticoso di Boston, che si impone in gara 1 ai danni di Indiana dopo un tempo supplementare e con il risultato di 133-128. Supplementare che i Celtics si guadagnano grazie alla tripla dall'angolo di Brown a sei secondi dal termine, dopo che gli ospiti - sul +3 - avevano gettato al vento una rimessa in loro favore. Un vero e proprio suicidio sportivo quello dei Pacers, che non commettono fallo prima del tiro degli avversari, sbagliano l'ultimo tentativo dei regolamentari e nel supplementare cedono il passo a causa soprattutto dei 10 punti di Tatum, il miglior marcatore dei suoi con 36 (oltre a 12 rimbalzi catturati), seguito da Holiday con 28 e da Brown con 26. Dall'altra parte si registrano le doppie doppie di Haliburton (25 punti e 10 assist) e di Siakam (24 punti e 12 rimbalzi), e i 24 punti di Turner.

Il racconto del match

Partenza lampo di Boston, che comincia con un 12-0 di parziale. Siakam sblocca Indiana dopo tre minuti e mezzo dalla palla a due, ma l'inerzia è tutta in favore dei padroni di casa, che a metà quarto sono avanti di nove lunghezze sul 25-16. La panchina - in particolare McConnell e Toppin - dà una grossa mano ai Pacers, che si presentano all'inizio del secondo periodo con appena tre punti da recuperare sul 34-31. Pritchard è caldo e la compagine di coach Mazzulla mantiene un buon vantaggio, anche se sull'altro fronte Turner sale in cattedra. E' soprattutto merito suo se i viaggianti restano a galla e piano piano si riavvicinano. Prima dell'intervallo Indiana riesce pure a impattare il risultato, la seconda volta grazie alla tripla quasi da centrocampo di Haliburton, che scrive 64 pari al 24'.

In avvio di ripresa la formazione allenata da coach Carlisle mette la testa davanti per la prima volta nella sfida toccando il +5, ma la risposta di Boston non si fa attendere. E quando arriva, è devastante per i Pacers, che incassano un break di 16-2. Ma Indiana è dura a morire e in un amen si riporta addirittura a -1 (94-93) con un'altra bomba semi miracolosa di Haliburton sulla sirena del terzo quarto. L'ultima frazione comincia con il nuovo sorpasso degli ospiti, prima che i Celtics riconquistino il +5. Il match prosegue con continui stravolgimenti e stavolta l'inerzia passa nelle mani dei Pacers, in vantaggio sul 115-110 a poco meno di due minuti dal termine grazie al canestro di Nembhard. Nembhard che segna anche il +3 a 46 secondi dalla conclusione. I Celtics sbagliano più tentativi, il rimbalzo a 10 secondi dalla sirena finale viene catturato da Indiana, con Haliburton a subire fallo. Poi succede l'imponderabile: i viaggianti sprecano la rimessa, mentre Boston ne approfitta per pareggiare i conti con Brown. Indiana avrebbe ancora il tempo per vincere la gara, ma Haliburton combina un mezzo disastro nell'ultimo possesso e così si va ai supplementari. Nonostante il rammarico di non aver chiuso prima la pratica, i Pacers comandano per larghi tratti l'overtime. Ma sul 123-121 in favore degli ospiti, a un minuto e 12 secondi dalla fine, si scatena Tatum. Il numero 0 timbra sei punti consecutivi che regalano a Boston l'1-0 nella serie.

