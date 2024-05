Playoff Nba, Minnesota fa la storia: rimonta da -20 ed elimina Denver in gara 7

Milano, 20 maggio 2024 - Minnesota compie l'impresa e diventa la prima squadra nella storia a rimontare un così largo svantaggio (15 punti all'intervallo, 20 nel terzo) in una gara 7 di playoff. I Timberwolves raggiungono la finalissima della Western Conference, così come avevano fatto nel 2004 (miglior risultato di franchigia) ed eliminano Denver sconfiggendola 98-90 alla Ball Arena. Towns e McDaniels sono i più continui nelle file ospiti con 23 punti a testa (anche 11 rimbalzi per il lungo dominicano), ma da sottolineare c'è anche la crescita lungo il corso del match di Edwards, che dopo aver chiuso con appena 4 punti (con 1/7 al tiro) il primo tempo, nel secondo ne realizza 12 - compresa la tripla della staffa - e cattura 8 rimbalzi. Dall'altra parte Jokic - l'ultimo ad arrendersi - firma una doppia doppia da 34 punti e 19 rimbalzi, mentre Murray scrive 35 punti, di cui però appena 6 nella ripresa. Adesso fra la compagine guidata da coach Finch e il traguardo chiamato Nba Finals ci sono i Dallas Mavericks.

Il racconto dell'incontro

La partenza è appannaggio dei Timberwolves, che si portano sul 12-7. La reazione dei campioni in carica non si fa attendere: Jokic e Murray pareggiano, poi il canadese infila due bombe consecutive che consentono ai Nuggets di portarsi davanti. Il momento è decisamente favorevole ai padroni di casa, che al 12' sono in vantaggio sul 26-19. La musica non cambia nella seconda frazione, con Minnesota a faticare in attacco, mentre Denver - trascinata da super Murray - vola via fino al +15 (53-38) dell'intervallo. Il margine fra le due formazioni cresce ulteriormente in avvio di ripresa, quando il solito Murray fa addirittura +20. La squadra allenata da coach Malone ha le mani sulla partita, ma fa in fretta a perdere il controllo. I viaggianti iniziano infatti una veloce risalita, che combacia con l'esplosione di Edwards, fino a quel momento a dir poco deleterio per la sua franchigia. Il numero 5 è il protagonista della rimonta, che porta i Timberwolves fino al -1 (67-66) di fine terzo periodo. L'inerzia a questo punto è dalla parte di Gobert e compagni. Proprio il francese infila il canestro del sorpasso. Minnesota tenta addirittura di allungare, ma i Nuggets si aggrappano disperatamente a Jokic e restano attaccati. L'impressione tuttavia è che gli ospiti ne abbiano di più e infatti i locali sono costantemente costretti a rincorrere. Reid segna canestri pesanti, la difesa di coach Finch si stringe su Jokic e poi ci pensa Edwards a mandare a bersaglio la bomba che di fatto chiude i giochi.

