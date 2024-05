La Virtus adesso chiede la spinta ai tifosi. Il tutto esaurito per volare in semifinale

La Virtus ha bisogno del calore dei suoi tifosi per uscire da una situazione dove non sono ammessi scivoloni. Non è la prima volta che il club si appella al cuore del suo popolo per aiutare la squadra a togliersi quella ruggine che vicino agli appuntamenti importanti spesso ne nasconde il suo smalto, ma vista la delicatezza dell’incontro di domani sera, questa volta la società ha deciso anche di calmierare il costo del biglietto per tutti gli abbonanti.

Si parte dalla cifre 10 euro, ogni abbonato potrà estendere questo sconto fino a un massimo di tre biglietti e l’obiettivo è molto chiaro: avere una Segafredo Arena ‘sold out’ che sia il sesto uomo in campo e che trasmetta quell’energia che nelle ultime trasferte è mancata alla formazione allenata da Luca Banchi.

La quinta gara tra la V nera e Tortona è senza appelli, tanto che chi vince ottiene il pass per la semifinale, mentre per chi perde cala il sipario su questa stagione.

Al di là di quelle che sono le attenuanti, l’assenza di Iffe Lundberg unita alle difficoltà di Toko Shengelia e di Marco Belinelli, guardando lo sviluppo della terza e della quarta partita viene da chiedersi come i bianconeri abbiano fatto a vincere i primi due incontri della serie, ma la domanda è perfettamente simmetrica per cui se si visionano le prime due gare allora ci si stupisce del fatto che i bolognesi non abbiano vinto neppure una partita giocando sul campo avversario.

La conclusione è che nei playoff ogni incontro ha una storia tutta particolare, per cui anche la gara di domani sera avrà un suo sviluppo indipendente da quello che è successo negli appuntamenti precedenti.

Siccome è minimo il tempo tra una partita e l’altra non si può nemmeno dire che gli allenatori abbiano avuto lo spazio per aggiustare quello che non ha funzionato e il tutto si gioca, quindi, sull’aspetto emotivo.

Tra le altre cose, l’entrata in fiducia dei piemontesi di Leo Candi e Tommy Baldasso ha fatto la differenza nei due impegni di Casale Monferrato, a rovescio la capacità di trovare sempre l’uomo più ispirato ha fatto le fortune della Virtus nelle prime due partite.

In questo gioco di nervi il pubblico gioca un ruolo fondamentale, soprattutto se ci sono più di novemila persone che con il loro sostegno cercano di indirizzare la gara verso la direzione da loro desiderata.

Per questa quinta partita Iffe Lundberg non sarà ancora nella lista di può essere convocato, e questa assenza dal punto di vista tecnico si è rivelato un vantaggio non da poco per la difesa di Tortona.

Definita anche la terna arbitrale, composta da Rossi, Borgioni e Gonella.