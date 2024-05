Playoff Nba, Minnesota evita l'eliminazione: vince gara 4 a Dallas e spera

Milano, 29 maggio 2024 - Minnesota è ancora viva. I Timberwolves evitano l'eliminazione dai playoff Nba e lo sweep in gara 4 di finale della Eastern Conference vincendo all'American Airlines Center di Dallas con il punteggio di 105-100. A trascinare la formazione di coach Finch al successo sono soprattutto Edwards, che sfiora la tripla doppia (29 punti, 10 rimbalzi e 9 assist), e Towns, autore di 25 punti. Sono loro due a segnare i canestri decisivi nella volata conclusiva, anche se a chiudere definitivamente i conti ci pensa Reid con un appoggio a 11 secondi dal termine dell'incontro. Ai Mavericks, privi alla palla a due di Lively II, non basta la tripla doppia di Doncic da 28 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, mentre stavolta fatica Irving, che tira male dal campo (solo 6/18). La serie adesso si sposta di nuovo al Target Center di Minnesota per gara 5, in programma nella notte fra giovedì 30 e venerdì 31 maggio (palla a due alle 2:30), con i Timberwolves che cercheranno di ottenere il primo successo casalingo contro i texani, così da poter tornare a Dallas.

Il racconto della sfida

Doncic è caldo fin dalle prime battute e, dopo la partenza da 10-5 di Minnesota, riprende gli avversari. L'inerzia però è in mano agli ospiti in questo avvio: Towns e soprattutto Edwards confezionano un parziale di 14-2 che lancia la fuga dei Timberwolves. Hardy e Green dimezzano lo svantaggio segnano da 3, mentre al 12' Dallas deve recuperare 7 lunghezze (27-20). La bomba di Conley in apertura di seconda frazione riporta il margine fra le due squadre in doppia cifra, prima del break di 9-0 dei locali, propiziato dall'ottimo impatto di Exum. Minny replica e torna a +8 dopo l'appoggio di Conley. Si va a avanti a strappi e stavolta è il turno della truppa allenata da coach Kidd, che con le triple di Jones impatta il risultato a quota 42. I texani riescono pure a sorpassare i rivali, ma all'intervallo il punteggio è in perfetta parità a 49.

La ripresa comincia con i Mavs che toccano il +4 dopo il canestro pesante di Irving. Towns non ci sta e si rende protagonista nel parziale di 8-0 con il quale i Timberwolves si riconquistano il comando del match. Ci pensa poi Edwards a infilare il jumper del +5 Minnesota allo scadere del terzo periodo, che va in archivio sul 78-73 per i ragazzi di coach Finch. Ad inizio ultimo quarto Dallas annulla immediatamente il riardo con Hardy e Gafford. Edwards e compagni tentano un nuovo allungo, ma i texani resistono e con Washington rimettono il musetto avanti (88-87 a 6'30'' dalla fine). Nel momento decisivo, Towns sale di nuovo in cattedra, poi tocca a Edwards inventarsi il canestro che significa +8 Minnesota a 1'46'' dal termine della contesa. Il parziale di 5-0 dei Mavericks riapre i giochi, ma Edwards subito dopo manda a bersaglio un arresto e tiro di fondamentale importanza. Doncic va a un passo dal gioco da 4 punti (fuori il libero aggiuntivo dopo la bomba a segno) e allora Reid dall'altra parte appoggia il canestro che sancisce la sconfitta di Dallas.

