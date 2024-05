Playoff Nba, Boston vola alle Finals: Indiana eliminata con un secco 4-0

Milano, 28 maggio 2024 - Obiettivo Nba Finals raggiunto per Boston, che vince anche gara 4 contro Indiana alla Gainbridge Fieldhouse, rifilando così un sonoro sweep ai malcapitati avversari. I Celtics festeggiano il passaggio del turno imponendosi per 105-102, grazie ad un parziale di 10-2 negli ultimi 4’14” di partita. Brown realizza 29 punti e si aggiudica il riconoscimento di Mvp di questa serie finale della Eastern Conference. Tatum invece fa registrare una doppia doppia da 26 punti e 13 rimbalzi (con anche 8 assist distribuiti ai compagni), ma decisivo è pure White, autore della tripla che nell'ultimo giro di lancette spezza la parità. Dall'altra parte ai Pacers, ancora privi di Haliburton, non bastano la prestazione da 24 punti e 10 assist di Nembhard e la doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi di Siakam. La stagione della truppa di coach Carlisle finisce qui, mentre quella dei verdi raggiunge il proprio apice: dal 6 giugno, al Td Garden, prenderanno il via le Finals fra Boston e la vincente di Dallas-Minnesota (Mavericks avanti 3-0).

Il racconto della gara

Dopo il ricordo della leggenda dei Celtics Bill Walton, scomparso nelle ore precedenti alla sfida, a cominciare meglio sono i Celtics, che dopo cinque minuti sono avanti 14-8. Indiana risponde, ma pur accorciando non riesce per il momento a recuperare interamente lo svantaggio. Il canestro a fil di sirena di McConnell fissa il riluttato a fine primo periodo sul 29-27 in favore degli ospiti. In apertura di seconda frazione Nembhard infila le due triple - inframezzate da quella di Pritchard - che valgono il sorpasso. E' l'equilibrio a farla da padrone, con le due compagini a scambiarsi più volte il comando nel punteggio. Il copione prosegue fino al termine del primo tempo, che va in archivio sul 58-57 dopo un altro sigillo allo scadere dei locali, stavolta firmato da Nembhard.

La ripresa si apre con un break di 6-0 dei Pacers, che provano a prendersi l'inerzia con le triple di Turner e Nembhard, ma i viaggianti non hanno nessuna intenzione di mollare e in un amen pareggiano i conti. Poi arriva una nuova sgasata di Indiana con Toppin, che fa +5. A 12 minuti dalla conclusione del match siamo 83-80 in favore dei padroni di casa. In avvio di ultimo quarto è McConnell a tenere davanti i suoi. Il margine fra le due sfidanti sale fino a nove lunghezze (94-85) dopo il gioco da tre punti di Nembhard. A togliere le castagne dal fuoco per i Celtics ci pensano Brown e Holiday, anche se il vantaggio dei Pacers resta significativo (+8 dopo il canestro di Nesmith a poco meno di sei minuti dalla fine). Un'altra invenzione di Nembhard respinge la rimonta della truppa di coach Mazzulla, che a 4' dalla conclusione è sotto di 5 punti. Sul più bello però il treno Indiana deraglia. I locali non segnano più, mentre Holiday, Tatum e Brown impattano la contesa a quota 102. La bomba che vale per Boston il pass per le Finals la manda a bersaglio White, per un parziale di 10-2 negli ultimi 4’14”.

