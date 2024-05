Playoff Nba, Dallas non sbaglia: Minnesota va sotto 3-0. Finals a un passo per i Mavs

Milano, 27 maggio 2024 - Come Boston, anche Dallas è ad un passo dalla qualificazione alle Finals Nba. Dopo aver espugnato due volte il Target Cente di Minnesota, i Mavericks si impongono anche in casa in occasione di gara 3, festeggiando il successo ai danni dei Timberwolves con il risultato di 116-107. I texani vengono trascinati - manco a dirlo - dalla coppia Doncic-Irving, con le due star a realizzare 33 punti ciascuna. Dall'altra parte Edwards chiude con 26 punti e 9 assist, ma non basta agli ospiti, che alzano bandiera bianca nell'ultimo periodo, dopo che il terzo si era chiuso in perfetta parità. Adesso la truppa di coach Kidd ha sulla racchetta il match point per chiudere la serie: gara 4 è in programma sempre all'American Airlines Center nella notte italiana fra martedì 28 e mercoledì 29 maggio (palla a due alle 2:30). I numeri sono contro Minnesota, visto che nessuna franchigia nella storia della lega ha vinto una finale di Conference dopo aver perso le prime due partite in casa e dopo essersi ritrovata sotto 0-3.

Il racconto della sfida

Dai blocchi di partenza scatta meglio Dallas, che va sull'11-6 dopo quattro minuti di gioco. Edwards risponde e tiene lì gli avversari, che comunque restano davanti (19-13 al 7'). Anche Doncic comincia a scaldare la mano e così i locali vantano cinque lunghezze di vantaggio sul 33-28 al 12'. In avvio di seconda frazione, i Mavs toccano il +10 (43-33) grazie alle triple di Green e Jones, e al sigillo di Irving. Minny reagisce dimezzando il ritardo, ma i texani danno un altro strappo spingendosi fino a +12. Il quarto, nel quale coach Kidd perde Lively II per un problema al collo, va in archivio con Doncic e compagni che comandano le operazioni sul 60-52.

La musica cambia nel terzo periodo, nel quale i Timberwolves fanno registrare un parziale di 37-25 (compresa una schiacciata clamorosa di Edwards) che riequilibra la contesa, con i viaggianti capaci anche di mettere la testa avanti in un paio di occasioni. L'ultima frazione si apre con il punteggio in perfetta parità a quota 87. Con Conley e Anderson, la formazione allenata da coach Finch si porta sul +3, ma la replica di Dallas è dietro l'angolo grazie a Irving e Doncic. Questa fase di partita è un botta e risposta continuo. A 3'37'' dal termine, Washington manda a bersaglio la bomba del +3 Mavs, poi è Doncic a inventarsi il canestro del +4 a 2'16'' dalla sirena finale. L'attacco di Minnesota non segna più (quattro minuti di digiuno) e allora Irving ne approfitta, conducendo a +6 i suoi con una magia. Le due giocate che valgono il 3-0 nella serie portano però la firma di Gafford, che prima stoppa Conley e nell'altra metà campo si rende protagonista del 2+1 che spegne i sogni di gloria dei Timberwolves.

