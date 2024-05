Playoff Nba, Boston ad un passo dalle Finals: Indiana ko anche in gara 3

Milano, 26 maggio 2024 - Boston è ad un passo dalla qualificazione alle Finals Nba. I Celtics piazzano un break di 11-2 negli ultimi due minuti e ribaltano Indiana in gara 3, imponendosi 114-111 alla Gainbridge Fieldhouse. Sotto di 18 lunghezze nel corso del match e poi 109-103 a 1'42'' dalla fine, i verdi rimontano con le triple di Tatum (autore di una doppia doppia da 36 punti e 10 rimbalzi) e Al Horford (23 punti), e il gioco da tre punti di Holiday, che poi confeziona anche il recupero ai danni di Nembhard e il 2/2 dalla lunetta che significa 3-0 nella serie di finale della Eastern Conference. Ai Pacers, privi di Haliburton, non bastano i 32 punti di Nembhard, i 23 di McConnell 23 e i 22 a testa di Siakam e Turner (che cattura pure 10 rimbalzi). Nella notte italiana fra lunedì e martedì', la formazione di coach Mazzulla potrà già chiudere i conti in occasione di gara 4.

Il racconto della sfida

I Celtics partono con un 5-0 e poi 16-9 con le triple di Horford, Tatum e White. Ci pensano Turner e Siakam a ridurre lo scarto, anche se dall'altra parte Tatum è scatenato (15 punti nel solo primo periodo). I canestri del numero 0 consentono agli ospiti di iniziare la seconda frazione con una lunghezze di vantaggio sul 33-32. I verdi tuttavia subiscono un break di 7-1 che lancia Indiana. Il tentativo di fuga dei padroni di casa - spinti dalle iniziative di Nembhard - viene frenato in un primo momento dalle bombe di Horford e Tatum. Ma la compagine guidata da coach Carlisle ha l'inerzia dalla sua parte e confeziona un parziale di 16-4 che significa addirittura +18. A togliere le castagne dal fuoco per Boston ci pensano Holiday e Brown andando a segno da 3. Il primo tempo viene chiuso da un'altra tripla, questa siglata da Nembhard, che vale il 69-57 del 24'.

Siakam inizia forte la ripresa, poi Nembhard e McConnell scrivono nuovamente +18 Indiana sull'84-66. Nel momento più difficile, i Celtics hanno la forza di reagire aggrappandosi a Brown e alla difesa. Il vantaggio dei Pacers scende sotto la doppia cifra nonostante il tap-in di McDermott a fil di sirena della terza frazione, che va in archivio sul 90-81. In avvio di ultimo quarto i verdi si riportano immediatamente a contatto, con Horford a infilare la tripla del -3. McConnell, Nembhard e Siakam cercano di riallungare, ma ormai la contesa è in equilibrio e destinata a risolversi nel finale. Le bombe di Nembhard e McConnell illudono i locali (a +8 a 3' dalla conclusione), Boston non molla e trova a sua volta i canestri pesanti di Tatum e Horford. Il sigillo del sorpasso - con tanto di fallo subito - lo timbra a 38'' dalla fine Holiday, che dall'altra parte riesce pure a soffiare il pallone dalle mani di Nembhard. E' la giocata determinante, perché - dopo il 2/2 dalla lunetta dello stesso Holiday - la tripla del possibile overtime tentata da Nesmith si spegne sul primo ferro.

