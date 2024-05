Playoff Nba, Brown è scatenato: Boston va sul 2-0 contro Indiana

Milano, 24 maggio 2024 - Boston allunga nei confronti di Indiana nella serie di finale playoff della Eastern Conference. Dopo aver rischiato grosso nel primo appuntamento, in gara 2 i Celtics hanno vita più facile: al TD Garden la sfida termina 126-110. I Pacers restano in partita fino al 36', ossia fino all'infortunio di Haliburton, trascinati da un Siakam da 28 punti. A condurre la squadra di coach Mazzulla al successo è Brown che, dopo aver salvato i suoi in gara 1 con la tripla che è valsa l'overtime, segna la bellezza di 40 punti, ben coadiuvato da White e Tatum, entrambi a referto con 23 punti. Da segnalare anche la doppia doppia da 15 punti e 10 assist di Holiday.

Il racconto di gara 2

Dopo un avvio equilibratissimo, il primo tentativo di strappo è degli ospiti, che con le triple di Haliburton, Nembhard e McConnell toccano il +6 (23-17) al 7'. I padroni di casa riducono lo scarto grazie alle bombe di Pritchard e Holiday, ma al 12' sono comunque sotto di due lunghezze. Ma fra la fine del primo quarto e l'inizio del secondo, ecco che i Pacers subiscono un tremendo parziale di 20-0. Dal 27-22 del 11' si passa infatti al 42-27 del 17', con Boston che più soluzioni offensive: da Horford a White, continuando con Brown e Tatum. Indiana reagisce con un contro break di 8-0 siglato Naismith e Haliburton. Il vantaggio dei Celtics resta comunque sempre attorno alla doppia cifra, almeno fino agli ultimi secondi del primo tempo, quando le iniziative di Siakam consentono ai suoi di andare negli spogliatoi per l'intervallo lungo con appena sei punti da recuperare sul 57-51.

In apertura di ripresa è ancora Siakam, assieme ad Haliburton, a tenere in scia i Pacers. Il numero 43 fa anche -2 (68-66) al 28', ma la risposta dei padroni di casa non si fa attendere e Tatum e Brown ricacciano indietro gli avversari. E così, quando comincia l'ultima frazione, Boston deve difendere 13 lunghezze sul 93-80. E non solo le difende, ma aumenta il margine di distanza, approfittando dell'assenza dall'altra parte di Haliburton, che si infortuna. Di fatto nel quarto periodo non c'è storia e così il match va in archivio sul 126-110 e con i Celtics che volano sul 2-0 nella serie. Serie che adesso si sposta a Indianapolis per gara 3 e 4.

Leggi anche: Serie A2: a Rieti la squadra di Caja potrebbe chiudere i conti e cominciare a pensare al successivo confronto con Trapani. Ogden e Freeman, le certezze della Fortitudo