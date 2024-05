Serie A2: a Rieti la squadra di Caja potrebbe chiudere i conti e cominciare a pensare al successivo confronto con Trapani. Ogden e Freeman, le certezze della Fortitudo

Una difesa ferrea che anche in gara-due ha annichilito gli avversari, una prestazione di squadra volitiva e in cui tutti, o quasi, hanno fato un contributo importante e il fattore PalaDozza, che in questi playoff (4/4) si sta confermando sempre più tale, hanno permesso alla Fortitudo di portarsi 2-0 in semifinale e di essere a un passo dalla finale.

Già domani al PalaSojourner di Rieti, la formazione di Attilio Caja avrà a disposizione il primo match point per chiudere la serie. Compito non facile contro una Rieti che davanti al proprio pubblico sarà vogliosa di portare la serie almeno a gara-quattro. Servirà la stessa Fortitudo vista in gara-due che ha annullato l’attacco avversario.

Guidati dal condottiero Caja, osannato nel finale della sfida di martedì da tutto il PalaDozza, la squadra ha risposto nel migliore dei modi. Sugli scudi la coppia straniera Ogden-Freeman dominatrice della sfida sotto canestro, ma altrettanto si può dire di Aradori che ha dato il via al primo allungo della Effe a inizio di partita, di Bolpin a inaridire Johnson la fonte di gioco di Rieti, di capitan Fantinelli che ha offerto la solita prestazione a tutto tondo per punti, rimbalzi e assist. Molto bene anche la panchina con Panni, Conti, Morgillo e Sergio che hanno dato energia e punti. Unico giocatore a steccare la sfida è Giuri.

Troppa Fortitudo per una Rieti che ha accusato, impossibile che fosse diversamente, l’assenza di Hogue. In serie A2 concedere un americano agli avversari è un lusso che nessuno si può permettere, la riprova arriva da Forlì che con gli stessi problemi, dopo aver dominato la stagione regolare nel girone Rosso è sotto 0-2 con Trieste. E intanto il PalaDozza, che nel finale di gara-due ha inneggiato alla serie A si conferma un fattore inespugnabile.

In vista di gara-tre di domani ed eventualmente di gara-quattro 4 di domenica in programma al PalaSojourner di Rieti, la vendita dei tagliandi a favore dei tifosi della Fortitudo sarà limitata ai 250 del settore ospiti, biglietti che dovranno essere nominali e comprendere nome, cognome e dati di nascita di ciascun acquirente. Attualmente sono circa 150 i tagliandi già venduti, ma l’impennata finale è attesa per oggi. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente al Fortitudo Store di via Riva Reno 4H, fino alle 19 al costo di 15 euro.